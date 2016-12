Opération Mazava en place

Société

Lutte contre les dahalo

Trente dahalo ont été abattus dans les environs d’Iakora dans le sud et les zébus volés ont tous été remis à leurs propriétaires ; c’est le résultat d’une mission militaire héliportée inopinée, qui, au départ était destinée à convoyer des médicaments aux localités en proie à l’épidémie de peste à Befotaka et Iakora et Midongy Sud, mais pour l’urgence a effectué la chasse aux dahalo. La mission est apparemment exceptionnelle à croire les responsables des forces de l’ordre. Mais les revendications des élus du Sud et de la population pour que l’Etat affecte des hélicoptères et étoffe les moyens logistiques et les ressources allouées à la lutte contre l’insécurité et les vols de zébus sont en cours de satisfaction. L’ « Opération Mazava » est en train d’être mise en place.

D’après le général Anthony qui dirige les Renseignements et la Communication de la Gendarmerie nationale, l’ « Opération Mazava » dispose d’un effectif de 600 éléments (militaires et gendarmes). Cette « Opération Mazava » s’applique aux zones limitrophes de nombreuses régions et districts telles Tsiroanomandidy/Miandrivazo et Vakinankaratra, Ambatofinandrahana/Ambositra, puis Fianarantsoa/Isandra/Ikalamavony. L’Unité Spéciale Anti-Dahalo (USAD) de la Gendarmerie nationale pour sa part s’occupe de la partie sud du pays.

Le général Anthony note que la lutte contre les dahalo s’étend jusque dans le Boeny, la Sofia et la Betsiboka où sévit aussi le grand banditisme rural.