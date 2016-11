L’ONTM et le secteur privé revendiquent la suspension de la redevance aéroportuaire

Economie

Infrastructure aéoportuaire

L’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) avec d’autres plateformes du secteur privé revendiquent la suspension de la nouvelle redevance aéoroportuaire, proposée par le Ravinala Airports, le consortium chargé du développement et gestion des aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be. Censée être appliquée à partir du 1er décembre 2016, cette décision impose une redevance allant de 15 à 41,60 euros par passager. Les deux entités sont contre cette application du fait que les autorités n’ont pas consulté le secteur privé, d’autant plus qu’elles n’ont été informées par l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) qu’il y a trois semaines.

Les Redevances de Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA) seront pris en compte dans les billets d’avion et son application se portera sur 3 phases.

Cette nouvelle redevance contribuera certes à la modernisation de ces deux aéroports mais selon l’ONTM et le secteur privé, cela peut encore faire élever le coût de la destination Madagascar. La dégradation inéluctable de la perception de la destination Madagascar par les touristes en termes de coûts, induite par cette charge supplémentaire ne sera pas négligeable.

Les deux entités soutiennent les restaurations mais l’ONTM a précisé que les services au sein des deux aéroports ne sont pas encore améliorés.

Rappelons qu’en 2013, l’ONTM et le GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar) ont déjà dénoncé la mise en œuvre unilatérale et immédiate par l’ACM et le CSPI des redevances de sûreté aéroportuaires pour les passagers et le fret à l’export.