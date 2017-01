Couvre-feu imposé à Vangaindrano

Société

Vindicte populaire

La colère gronde dans la ville de Vangaindrano. Des centaines sinon un millier d’individus en provenance de trois communes sur les 14 communes qui composent le district, continuent ce jeudi 19 janvier de manifester dans la ville. Cette foule attend que les Gendarmes leur livrent les trois individus à soumettre au « dina ». D’après certains observateurs sur les lieux, d’autres groupes d’individus des autres communes sont sur le chemin pour rejoindre le chef lieu de district si certains sont déjà installés à quelque 3km de la ville. L’Organisme mixte de conception (OMC) dirigé par le chef de district a décrété le couvre-feu pour rétablir l’ordre. Le fokonolona ou un groupe d’individus a mis le feu au « bazar be » de Vangaindrano. N’ayant pas pu prendre d’assaut les locaux du district, la foule s’est déchaîné sur les autres infrastructures immobilières ; la gare routière et des maisons de commerce et d’habitation ont été incendié, dont une construction appartenant à un parlementaire et un ancien magasin du KPSV (une ancienne coopérative).

Les forces de l’ordre tentent de remettre de l’ordre et d’apaiser la tension mais leur présence massive ne dissuade pas cette foule qui voit mal l’usage de bombes lacrymogènes et les séries de tirs en l’air auxquels elle n’est pas habituée. Aux yeux des observateurs ces forces de l’ordre –gendarmes et militaires, ont du mal à se faire entendre car elles craignent un embrasement total en usant des armes contre les manifestants quand bien même ce seraient des balles en caoutchouc.

Pour l’instant, les politiciens et les élites natifs de la région demeurent muets ; quant aux autorités traditionnelles, elles sont introuvables.