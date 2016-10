L’Etat recule et alloue des compensations

Société

Hausse du prix du ticket du taxibe

Devant la menace de confrontation directe entre usagers et transporteurs publics en cas d’application intégrale du nouveau tarif de 500 Ariary le ticket de taxibe, ou dans le cas d’une grève générale des transporteurs qui peuvent paralyser tout un pan de l’économie –du moins de la vie de la capitale, et dans une atmosphère déjà polluée par plusieurs foyers de grève et de tension violente, le gouvernement par le ministère du Transport décide de fléchir. La tenue dans les prochains jours du Sommet de la COMESA ne peut être ternie par une telle paralysie et dans la mesure du possible par des mouvements populaires. Aussi, fallait-il un geste en faveur des ménages et des transporteurs du moment qu’on ne peut obliger les compagnies pétrolières à faire quoi que ce soit ; un geste qui a été annoncé hier 6 octobre. Une enveloppe de 12 milliards d’Ariary est allouée à titre de compensation pour que le ticket de taxibe soit maintenu à 400 Ariary et donc n’augmente pas comme l’a décidé l’Union des Coopératives de Transport urbain (UCTU). Il faut dire que le nouveau tarif de 500 Ariary a commencé à faire tâche d’huile hier. Les lignes suburbaines étaient aux aguets.

Cette mesure de compensation court à partir du mois de novembre prochain jusqu’au mois d’avril 2017. En bénéficient tous les transporteurs publics urbains de la capitale et des villes des provinces. Les transporteurs suburbains ne sont pas en reste car le ministère les a inclus parmi les bénéficiaires de cette compensation. Quant aux arriérés de compensation qui s’élèvent à deux (2) milliards d’Ariary, ils seront versés, selon le ministère du Transport, dans les 15 prochains jours.

L’Agence de Transport Terrestre (ATT) rencontrera ce jour les coopératives membres de l’UCTU et celles des lignes suburbaines pour leur demander de revenir à l’ancien tarif de 400 Ariary et par la même occasion mettre en place avec ces coopératives, des stratégies pour des solutions durables. A rappeler que des coopératives ont demandé à ce que le litre de gasoil diminue jusqu’à 2 500 Ariary pour pouvoir maintenir le prix du ticket à 400 Ariary.