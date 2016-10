L’Etat, mauvais payeur selon la Jirama

Société

Energie

Le président du Syndicat autonome des travailleurs (SAT) de la Jirama, Haja Maminirina, affirme que l’Etat a également une grande part de responsabilité dans la situation catastrophique de la société. Il informe que l’Etat doit une somme de 527 Milliards à la Jirama. Ceci pour expliquer en partie la faillite de cette société d’Etat. Ce montant astronomique impayé consiste notamment à des arriérés de paiement sur la consommation cumulée en eau et électricité de l’administration depuis des années jusqu’au mois d’août 2016, des crédits de TVA non remboursés par l’Etat, et la redevance au titre du Fonds d’entretien routier que la société a toujours payé, contrairement aux compagnies pétrolières qui transportent directement le carburant.

Les employés de la Jirama ne cessent également de réclamer la transparence des contrats que la société a contracté avec ses fournisseurs. Contrats obscurs et apparemment secrets d’Etat selon eux car aucun haut responsable n’a daigné relayer ni considérer cette exigence des employés.

Et dire que le ministre de tutelle, le général Herilanto Raveloharison, a osé dire que son ministère n’est en rien responsable du disfonctionnement de la Jirama. Quand l’administration ne paye pas ses consommations, ce sont les autres usagers qui trinquent.