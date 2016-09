L’Etat a violé la loi

Société

Soamahamanina

Le problème du désormais affaire Soamahamanina résulte de la violation de la loi par l’Etat à travers les différentes autorités étatiques. Ce non respect de la loi est constaté depuis le début de la procédure, selon Serge Zafimahova ; dès la consultation publique, obligatoire pour ce genre d’exploitation minière précise-t-il. Selon les textes en vigueur, la consultation publique doit être réalisée dans la zone de l’exploitation, or elle a été organisée à Miarinarivo et non à Soamahamanina. De même sur les 75 participants à la consultation publique, la population de Soamahamanina est minoritaire, à peine une dizaine. Ce sont les représentants de l’Etat à travers les divers ministères concernés ainsi que les représentants de la société chinoise qui ont été majoritaires.

La contestation actuelle de la population est ainsi logique dans la mesure où la consultation publique était tout simplement un simulacre. Si l’Etat veut faire revenir l’ordre, il devra refaire la consultation publique. D’autant que l’exploitation est censée durer 40 ans. Comment les deux communautés peuvent-elles vivre côte à côte pendant 40 ans avec cette tension ? A moins que le régime actuel veuille laisser la patate chaude à ses futurs successeurs.

Notons qu’actuellement, deux contestataires de Soamahamanina sont placés sous les verrous après les échauffourées avec les forces de l’ordre. « Ce sont les Chinois qui vont avoir les avantages et ce sont les Malgaches qui se disputent » constate avec amertume un des manifestants.