L’Armée malagasy se réveille

Politique

Tintotry, la grande manœuvre à Ankazobe

« Nous avons vu les réalités ce jour et j’ai entendu tonner les canons… », déclare le président de la République qui assiste ce 18 août à Tampoketsa-Ankazobe au déroulement de « TINTOTRY » 2017. « TINTOTRY » signifie réveil dans les parlers betsimisaraka et tsimihety –réveil après de longues années d’absence ou d’inertie. Les dernières manœuvres propres à l’Armée malagasy datent des années 80 et apparemment ce sont les mêmes armements qui sont présents lors de cette grande manœuvre à l’exception des drones, des quads et buggys que le président Rajaonarimampianina a promis d’étoffer. Tous les corps d’armée ont participé à ce « réveil » pour des exercices de coordination sur terrain a fait comprendre le chef des opérations ; seule la Marine nationale n’a pas été représentée. Les critiques et rumeurs répandues par les détracteurs du régime seraient-elles restées en travers de la gorge du chef suprême des Armées et du ministre de la Défense nationale ? C’est en effet le ressenti dans leurs propos qui reviennent sur les défilés du 26 juin dernier à Mahamasina et les détracteurs du régime qui ont insisté sur la vétusté et la décrépitude voire l’incapacité des forces armées à défendre la patrie.

Le chef suprême des armées a donc vu l’état des armements et la capacité de l’Armée malagasy. Le ministre de la Défense s’est à l’occasion fait entendre en notant que l’objectif d’un tel exercice militaire est la remise en valeur des capacités opérationnelles qui existent dans l’Armée malagasy, d’une part, la continuité des entraînements militaires pour la mise en évidence de la coordination des actions, d’autre part. Il précise que ces armements et ces manœuvres militaires sont destinés à défendre la patrie contre les agresseurs étrangers et non contre les compatriotes. Des cadres dirigeants des forces armées malagasy ont réclamé depuis des années l’adoption d’une loi de programmation pour que les forces armées puissent être constamment à la hauteur de leurs responsabilités. Le président de la République pour sa part fait comprendre que c’est en fonction des moyens financiers dont le pays dispose.

En tout cas, plus d’uns se demandent si le régime ne se trompe pas de cible. Les véritables et premiers dangers sont aujourd’hui à l’intérieur du pays. L’insécurité et la terreur règnent partout. Il ne se passe un jour sans que les rubriques fait-divers de la presse ne relatent des actes de grand banditisme ou des opérations des forces de l’ordre ou de rétablissement de l’ordre dans telle ou telle région. A chaque attaque des brigands, il y a sinon des morts, des kidnappings, des maisons réduites en cendre, à la rigueur des zébus volés. Les dahalo dont les modes opératoires font penser au-delà des conséquences économiques et sur la sécurité des citoyens, à des actes de terrorisme psycho-social, affaiblissant alors les forces vives et actives de la nation.