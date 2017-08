L’ANRE en grève illimitée

Politique

Bonne gouvernance en panne

L’Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance (ANRE) qui est rattachée à la Présidence de la République observe une grève générale illimitée. Les employés n’ont pas joui de leur salaire depuis le mois d’octobre 2016 et il n’y eut aucune réunion du Conseil d’administration (CA) en 20 mois. C’est ainsi que le mois de mai dernier, ils ont décidé d’alerter l’opinion et les dirigeants en se mettant en grève –grève qui a été suspendue pour deux (2) mois durant lesquels des solutions pérennes à leurs revendications n’ont pas été trouvées. D’après le mailing des employés de l’ANRE, la situation actuelle est la suivante : « Faute de réunion du CA, le budget de l’Agence n’est pas adopté, les ressources financières : recettes de connexions ainsi que les dépenses de fonctionnement : salaires du personnel, achat des fournitures, entretiens des matériels pour le bon fonctionnement de l’activité de l’Agence et les menus dépenses sont suspendues ». Le personnel de cette agence revendique la tenue dans un bref délai de session du CA pour statuer sur la validation du budget et les déblocages y afférents au niveau des diverses hiérarchies du ministère des Finances et du Budget d’une part et d’autre part, le paiement des arriérées des salaires du personnel depuis le mois d’octobre 2016 jusqu’à ce jour [soit ONZE (11) mois de salaire] et recherche de solution pérenne.

En tout cas, toutes les activités de L’ANRE sont en veilleuse. Or l’ANRE a des missions stratégiques dans la mise en œuvre de la politique et le cheminement vers la bonne gouvernance :

Mise en réseau et gestion des connexions interministérielles (intranet et internet de l’Etat) au niveau central (Antananarivo : 160 bâtiments administratifs) et dans les régions (25 grandes villes).

Gestion du domaine gov.mg, des Sites Web de l’Etat (50 sites) et de la Messagerie de l’Etat (4000 boîtes aux lettres).

Formation des Agents de l’Etat sur l-E-gouvernance

Appui au développement des projets E-gouvernance : textes réglementaires (dématérialisation des procédures administratives,…), systèmes d’information et applications.

Recueilli par Bill