L’ADN n’est pas intéressé par des élections anticipées

Politique

Vie de parti

L’esprit et la ligne de conduite du parti politique ADN (Antoka Dinan’ny Nosy) se précisent. Son idéologie est le libéralisme et son programme est de parvenir à un « fédéralisme sahaza » ou un fédéralisme adapté qui correspond à la société malgache et qui permet un épanouissement des communautés de base ou des fokonolona. Le parti ADN n’est nulle part dans les regroupements et plateformes de contestation du régime en place et qui revendiquent la démission du chef de l’Etat ou l’organisation d’élections anticipées. En fait, l’ADN n’est pas intéressé par d’éventuelles élections anticipées. Le « guide » de l’ADN, Edgard Razafindravahy est persuadé qu’il faut avant tout changer de structure et de forme d’Etat. C’est pourquoi il développe depuis plusieurs mois des stratégies et une vaste campagne de sensibilisation et d’éducation citoyenne jusque dans les coins les plus reculés, dans les communes et fokontany des régions de Madagascar.

Des explications de ces derniers jours de cadres du parti ADN, il s’agit évidemment de se mettre à l’écoute des préoccupations des petites gens des fokontany éloignés des centres de décision,, mais également de les faire comprendre leurs droits et devoirs et de les sensibiliser de l’idéologie et du programme du parti ADN. L’objectif est de remettre l’autorité et les pouvoirs de décision et de financement aux communautés de base. Dès lors, ce « fédéralisme sahaza » changera la structure de l’Etat car à la place de l’Assemblée nationale qui siège au niveau central, il sera instauré des Assemblées régionales ou communales.

Le concept d’assemblée et de député de telle région ou de tel district, contrairement au titre pompeux et privilégiant de député de Madagascar, présente d’énormes avantages car les élus et législateurs seront proches des électeurs et n’auront d’yeux que pour leurs électeurs et leur circonscription électorale ; ils travailleront mieux et bien car ils savent qu’ils sont surveillés et évalués plus facilement par leurs électeurs. Cette proximité ne peut qu’accélérer les prises de responsabilité et le développement des communes, des régions et du pays.

Pour l’instant, et malgré son fédéralisme, aucun lien ni contact n’est perceptible entre les partis fédéralistes historiques et l’ADN. Le parti ADN fait apparemment cavalier seul.