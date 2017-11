Justice à deux vitesses

Société

Affaire Antsakabary

« Les policiers suspects dans l’attaque et l’incendie des villages d’Antsakabary ne sont pas encore traduits devant la justice jusqu’à maintenant alors que les enquêtes conjointes au niveau de la gendarmerie et de la police sont terminées et les villageois impliqués dans la vindicte populaire causant la mort des policiers déjà emprisonnés » informent les membres de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH).

Rappelons que « l’affaire Antsakabary » s’est produit au mois de février 2017 quand une horde de 42 policiers ont attaqué et incendié plus de quatre cent habitations de trois villages dans la localité d’Antsakabary dans la région Sofia, causant au passage la mort d’une vieille femme et brutalisant une bonne partie des villageois. Il s’agit d’une expédition punitive des policiers pour venger la mort de leurs deux collègues morts suite à une vindicte populaire.

Depuis, les villageois impliqués dans la vindicte populaire sont passés devant la justice. Neuf mois après les faits les policiers impliqués dans cette expédition punitive ne sont point inquiétés. Ce n’est qu’au mois de juillet, c’est-à-dire 4 mois après les faits que les policiers ont été enquêtés. Ceci après plusieurs rappels de la société civile. La justice jusqu’ici ne s’est pas saisie de l’affaire et les autorités étatiques ont l’air de ne pas se préoccuper de l’affaire. C’est encore heureux que le ministre de la sécurité publique de l’époque Anandra Norbert ait été limogé. Depuis, rien.

Le CNIDH, qui revient souvent sur le devant de la scène pour dénoncer cette inaction quand il s’agit d’abus et d’exaction perpétré par les hommes en uniforme, rappelle en ordre une fois de plus la justice et l’Etat (censé) de droit. Le CNIDH informe également que l’Etat est censé assurer le bon fonctionnement de cet organisme en lui octroyant un budget de fonctionnement mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Aucun budget n’est alloué au CNIDH dans la loi des finances 2018. Peut être parce que tant que le comité n’arrête pas de dénoncer les abus des autorités, il n’aura pas un sou !