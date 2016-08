Jour férié incompris par les privés

Evènement

Eclipse solaire

L’éclipse solaire aura lieu ce 1er septembre 2016 à partir de 11 h en principe. Il sera visible dans toute l’île notamment à Mahajanga et Toamasina. Antananarivo bénéficiera jusqu’à 90% de ce phénomène naturel exceptionnel qui ne se renouvelle qu’une fois tous les 50 ans. Raison pour laquelle sûrement le dernier conseil des ministres a décrété ce jour de 1er septembre férié à partir de 10h30.

Si le secteur public, les fonctionnaires en général se sont réjouissent de cette mesure, ce n’est pas le cas du secteur privé. Pour ce dernier, décrété un jour férié au pied levé comme c’est le cas aujourd’hui, est une mesure antiéconomique. Déjà que le secteur privé a du mal à s’en sortir sans jour férié décrété à la va-vite. La perte économique engendrée par ce genre de décision est colossale pour le secteur privé. La plupart des entreprises ont déjà établi des programmes de travail précis en fonction des commandes et des rendez-vous à respecter. Ce qui fait qu’elles sont obligées de faire travailler leurs employés ce jour, férié ou non, mais en payant les heures supplémentaires, et ce sont des dépenses imprévues. Les banques par exemple travaillent aujourd’hui ainsi que bon nombre de sociétés privés. Evidemment les employés, obligés de travailler malgré le jour férié décrété par l’Etat ne sont pas du tout contents, donc une friction sociale grâce aux dirigeants amateurs.

Ce genre de décision antiéconomique n’arrange que les fonctionnaires qui fériés ou non ne se pressent pas trop pour entrer au bureau ou pour travailler une fois au bureau. Cela fait une belle lurette qu’on savait qu’il y aura une éclipse, pourquoi ne pas avoir décrété et prévenir à l’avance, au moins d’une semaine tout le monde, pourquoi seulement du jour au lendemain ? Est-ce qu’ils savent le coût de ce genre d’amateurisme pour le secteur privé ? Pour devenir plus responsables, ils auront peut-être besoin d’un deuxième mandat voire plus….