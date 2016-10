La société chinoise Jiuxing Mines réagit

Société

Affaire Soamahamanina

Le département communication de la compagnie minière Jiuxing Mines n’est pas indifférent aux accusations portées contre cette entreprise. Stella Randriamamonjy, responsable de la communication répond aux détracteurs, venant ainsi en appui aux déclarations du ministre d’Etat en charge des Mines et du Pétrole –qui ne serait donc plus seul contre tous. D’après Stella Randriamamonjy, il ne reste plus sur le site que des débris de mobiliers et de petits matériels qui sont entassés dans les tentes, mais aucun explosif ni produit chimique. Elle ajoute que l’entreprise chinoise ayant satisfait à toutes les procédures détient un permis légal et le cahier de charges qu’elle a entre ses mains, oblige Jiuxing Mines à remettre le site à l’endroit, à re-végétaliser les lieux ; ce qui signifie que nulle autre entité ou personne ne doit et ne peut le faire à sa place. Quant à la question foncière, termine et réitère-t-elle, leurs propriétaires qui sont des particuliers, ont signé des contrats avec la compagnie.

Le député d’Arivonimamo, Rodin Rakotomanjato a lancé un appel aux habitants et natifs d’Arivonimamo à reboiser les terrains qui ont été occupés par la société aurifère chinoise à Soamahamanina. L’objectif d’après ce politicien, est de démontrer au président de la République que les habitants de cette région tiennent à la sauvegarde de l’environnement et à leur patrimoine, notamment à leur or. Les environs d’Arivonimamo, Miarinarivo et Soamahamanina sont réputés aurifères depuis toujours. En plus d’être une activité d’appoints pour certains de leurs habitants l’exploitation artisanale de cet or constitue une ressource, certes négligeable étant donné la quantité récoltée par chaque ménage mais le flux entier ravitaille des réseaux de négociants qui approvisionnent le marché de l’or illicite ou non de la capitale.

La présence des forces de l’ordre à Soamahamanina protégeant les restes des matériels et le site de la société Jiuxing Mines ne rassure guère les habitants ; seule une déclaration officielle des hauts responsables de l’Etat de l’annulation du permis d’exploitation lèvera le doute dans l’opinion de Soamahamanina, martèle ce député. Les propos récents du ministre Zafilahy ne sont pas convaincants surtout quand il parle de suspension des activités mais qu’il envisage toujours de discuter avec le détenteur du permis d’exploiter.

Libération des cinq de Soamahamanina

Un militant, Marius Ramanambohitra, pour sa part continue de supplier l’Etat pour la libération des cinq personnes arrêtées et emprisonnées à Antanimora parce qu’elles défendent et protègent leur « tanindrazana » face à la spoliation chinoise. Il n’y a dans ce mouvement aucune tendance politique, soutient-il mais certains souhaitent lui donner cette couleur à laquelle les habitants de Soamahamanina et l’association Vona n’adhèrent pas. Le cadre du parti MAPAR, Augustin Andriamananoro ayant été vu parmi les manifestants, dirigé la marche de contestation, recherché depuis par les forces de l’ordre, leur a échappé et est introuvable à ce jour. Il semble que le procès ou la libération pure et simple des cinq de Soamahamanina dépende des résultats des recherches sur Augustin Andriamananoro. Pour l’instant, ces recherches sont infructueuses telles celles relatives au sénateur Lilyson.