Jirama : Gestion opaque, décision confuse

Economie

Energie

La Jirama est sans aucun doute la star incontestable de Madagascar : on ne parle que de la Jirama que ce soit dans les réseaux sociaux, au marché, dans les transports publics, dans les foyers, dans les réunions de famille…. Il n’y a que pour la Jirama, son délestage associé avec la hausse de facture en plus. La capitale peut s’estimer « heureuse » car le délestage ne dure que « deux heures » ou un peu plus ces derniers jours tandis que dans beaucoup de régions, cela dure des jours dès fois. Le minimum étant de 8 heures. Et tandis que les usagers vivent le martyr et que l’économie fait une chute libre, aucun haut responsable -si prompt à parader devant les caméras et les micros pour vanter les zavabita du HVM, ne pipe mot sur la question.

Dernière information de la Jirama : cette compagnie nationale vient d’annuler l’appel d’offres portant fourniture de 161 534 m3 de fuel oil pour groupes électrogènes lancé en date du 22 décembre 2016. Et d’un côté, la direction générale de la Jirama annonce sans rire qu’elle a besoin de 900 milliards d’ariary pour mettre fin au délestage. Tous les abonnés sont perdus dans les micmacs de la Jirama. D’un côté, quand elle a lancé cet appel d’offre il y a moins d’un mois, il devrait bien y avoir des procédures à respecter, des décisions et réunions en haut lieu. Mais on n’achète pas plus de 160 000 m3 de fuel oil sur un coup de tête. Mais quand on annule l’appel d’offres moins d’un mois après c’est que les conditions ne sont pas réunies. D’autant que Madagascar Oil affirme pouvoir fournir à la Jirama ce qu’il lui faut en terme d’huile lourde et que les machines de la Jirama sont compatibles. Ce que réfute le Président du Conseil d’administration de la Jirama.

D’un autre côté, le ministre des Finances Gervais Rakotoarimanana affirme que la subvention de la Jirama ne dépassera plus les 300 milliards d’Ariary alors que la direction générale réclame le triple. Cette histoire de subvention de la Jirama figure dans les fameuses conditionnalités des bailleurs de fonds. Le ministre des Finances a également mentionné les pertes inexpliquées de la Jirama. Mais curieusement jusqu’ici aucune enquête n’a été menée, de même les fameux audits exigés depuis l’accession au pouvoir de ce « régime démocratiquement élu » comme il s’autoproclame, n’ont jamais été rendu public, évidemment si ces audits ont vraiment eu lieu. Aucune sanction, aucune enquête, aucune tête qui tombe…. Et la Jirama tombe en faillite toute seule, et l’économie avec.