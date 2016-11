Jeux d’échecs pour les écoles publiques

Société

Education

Le ministère de l’Education Nationale envisage d’intégrer les jeux d’échecs dans le programme scolaire dans les écoles publiques, notamment à travers l’initiation des élèves de 5 à 9 ans. L’initiative entre dans le cadre du projet Minichess Madagascar, programmé depuis l’année 2015 à Madagascar. La convention a été signée entre le ministère de l’Education Nationale, la Fédération de jeux d’échecs et Minichess Madagascar la semaine dernière. C’est un projet pilote qui implique six (6) écoles publiques et neuf (9) écoles privées ; 900 enfants de 5 à 9 ans font l’objet d’un test. Les jeux d’échecs figurent parmi les activités parascolaires dispensées dans des écoles privées qui les ont initiés petit à petit aux jeux pour éveiller leur curiosité et pour que chaque enfant puisse s’épanouir dans une discipline. Ils peuvent ainsi participer à des mini-compétitions.

L’un des jeunes prodiges de l’échec à Madagascar est Fy Antenaina Rakotomaharo, né le 20 septembre 1999 à Antsirabe ; à l’âge de 6 ans, il se passionne déjà aux jeux d’échecs ; à 10 ans, il remporte le titre de champion de Madagascar. Enchaînant les victoires et les titres sur le plan international : champion du tournoi des maîtres à Prague, vice-champion d’Afrique de moins de 12 ans à Gaborone, champion de l’Open international de La Réunion, vainqueur de l’open A du championnat de Paris 2014, championnat de France 2016… Son rêve est de devenir un maître international.