Gouvernance

Vol de bovidés dans le Nord

Le Conseil du gouvernement du 22 août 2017 fait état entre autres de la protestation du Premier ministre Mahafaly Olivier sur une intervention « d’une haute autorité étatique » en faveur des criminels. Ceci après avoir félicité les responsables des départements ministériels en charge de la sécurité qui ont réussi le démantèlement d’un réseau de vol de bovidés à Antsiranana II. Il a ainsi donné l’ordre formel à ce que les enquêteurs ne prennent pas en considération de telles interventions et assurent que la procédure judiciaire soit menée à terme, comme l’exigent les textes en vigueur.

Comme il est déjà le chef du gouvernement, on est bien curieux de savoir qui est cette « haute autorité étatique qui fait des interventions en faveur des criminels » et que le Premier ministre ne peut pas sanctionner ou rappeler à l’ordre sinon il n’aurait pas mentionné cette indélicatesse en Conseil du gouvernement. Car normalement, comme il est le chef de l’Administration, du gouvernement, il lui aurait suffi de sanctionner ses subordonnés qui s’adonnent à ce genre de pratique illicite. A moins qu’il n’attende pas aussi comme son chef que les corrompus ou incompétents ne déposent leurs démissions. Et on parle toujours de bonne gouvernance. En tout cas, les propos du Premier ministre donnent la puce à l’oreille et provoquent divers questionnements qui ont trait à l’identification de cette haute autorité étatique ; qui peut-elle être et de quels crimes s’agit-il exactement ? Ou bien est-ce tout simplement une bulle lancée par le Premier ministre destinée à la polémique et au peuple pour les « divertir » ?