Interpellation de Hery Rajaonarimampianina

Diplomatie

Iles éparses

Les différentes associations et plateforme réclamant la restitution des îles éparses occupées par la France interpellent le Chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina pour qu’il défende l’intérêt de la nation dans ce domaine. Ceci notamment à l’occasion de la tenue du Sommet de la Francophonie où sera présent le Président François Hollande à partir d’aujourd’hui.

L’association Nosy Malagasy (ANM), le Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar (CRAM), le Rassemblement des refondateurs de la République Plateforme Émergence de Madagascar s’adressent ainsi au président de la République à travers une lettre ouverte. « Vous êtes désormais le seul, M. le Président Hery Rajaonarimampianina, le seul à pouvoir défendre l’intérêt supérieur de la Nation sur la question des Nosy Malagasy. La décision de porter ou non à la connaissance du président de la République française, François Hollande, la volonté du peuple Malagasy de finaliser la restitution des Nosy Malagasy, vous revient maintenant…..Demain et après-demain, vous pouvez donner suite à la requête du peuple Malagasy auprès de votre homologue SEM François Hollande lors de son passage à Madagascar pour prendre part au Sommet de la Francophonie ».

Abroger le « décret De Gaulle »

Ces entités rappellent l’historique de ce différend dont notamment la publication de textes pour annexer ces îles éparses. Aussi, ils demandent au Chef de l’Etat malgache « d’exiger de votre homologue français l’annulation sans tarder du Décret n°60-555 du 1er avril 1960 et du Décret n°78-146 du 3 février 1978. » « Vous avez le devoir devant l’Histoire », selon ces associations.

« Vous pouvez une fois les recommandations du Symposium National pour la restitution des Nosy Malagasy appliquées, remettre à l’ONU un rapport sans attendre la 72ème session de l’ONU en 2017 . Vous pouvez vous imposer et éviter une commission mixte, vous pouvez demander des dommages et intérêts aux autorités françaises pour les Association et familles des pêcheurs Malagasy, morts en mer en 2014, lors d’affrontements avec les forces maritimes françaises alors qu’ils pêchaient dans les eaux territoriales Malagasy au large de Mahajanga.

La commission mixte n’a aucune raison d’être car l’Onu a déjà tranché sur le sujet selon ces associations. « Les résolutions onusiennes 34/91 du 12 décembre 1979 et 35/123 du 11 décembre 1980 qui enjoignent la France à entamer les négociations, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que la demande d’extension des limites de notre plateau continental déposée par le Premier Ministre Camille Vital en date du 26 août 2011 et en vertu de l’application de l’article 76 paragraphe 8 de la Convention de Montego Bay, vous autorisent de plein droit, à vous imposer en toute légitimité. La majorité du peuple Malagasy, la majorité des entités politiques à Madagascar, les parlementaires, la majorité des sociétés civiles, toutes les associations d’envergure nationales, les syndicats, les juristes, les diplomates, les journalistes, la diaspora, qui se sont entendus sur cette interpellation, veulent croire que vous aurez à cœur de lui donner suite à l’occasion de votre rencontre avec SEM le président de la République française, François Hollande. »

Le président Rajaonarimampianina promet

En tout cas, en réponse aux questions de la presse qui rapporte toutes les revendications et appels des associations et groupements à propos des îles éparses, le président Hery Rajaonarimampianina promet qu’il va lutter et faire tout pour persuader et obtenir le retour de ces cinq îles au pays, pour que Madagascar recouvre sa souveraineté sur ces îles. Une des conditions importantes que le chef de l’Etat a évoquées est cependant un Etat fort, appuyé par tous, soutenu par le peuple ; en d’autres termes la cohésion totale de l’Etat et de la population peut changer la situation en notre faveur, fait-il remarquer. Hery Rajaonarimampianina reconnaît les difficultés auxquelles il sera confronté car ces îles recèlent des richesses en biodiversités marines et en hydrocarbures énormes ; de plus ces îles ont déjà fait l’objet de décisions officielles depuis des dizaines d’années voire près d’un demi-siècle.