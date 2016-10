Index Mo Ibrahim : Madagascar (encore) parmi les cancres

Editorial

« 16 pays enregistrent une tendance négative de la gouvernance globale depuis 2006, dont trois affichant une chute de plus de -5.0 points : Libye (-18,0), Madagascar (-7,6) et Érythrée (-5,6). Tous ont régressé diminué dans le domaine de la sécurité et de l’état de Droit au cours des dix dernières années ». Ces mots sont tirés de l’édition 2016 du rapport annuel publié récemment par la Fondation Mo Ibrahim au sujet de la gouvernance africaine.

Quand on se targue d’analyse politique, voire même de simple observation, il y a sans doute deux points qui doivent constamment rester à l’esprit. Primo, il y a des faits mesurables. Secundo, il y a des dynamiques qui ne se décrètent pas. En d’autres termes, la réalité obéit à des règles qui ne reflètent pas nécessairement les discours de propagande politique, et cette réalité peut se mesurer objectivement.

La réalité qui sous-tend les chiffres publiés par Mo Ibrahim, tout comme la réalité des grands classements internationaux dans divers domaines atteste une seule et même chose : Madagascar va de plus en plus mal, et la déliquescence de la situation peut sans aucun doute être identifiée au moment de la Transition de Rajoelina. Il y a eu un avant et un après 2009.

Ce constat est du genre qui déplait aux griots du DJ, qui continuent inlassablement à véhiculer que Monsieur 92% de pauvreté est un génie de la politique, et que s’il n’a pu faire montre de son talent maigrichon, ce serait à cause de la méchante communauté internationale et de la méchante opposition qui ne l’ont pas laissé jouir tranquillement de son coup d’Etat. Sans oublier les abominables éditorialistes qui ont eu le toupet de lui mettre des bâtons dans les roues en contribuant sans vergogne à peindre de la Transition et de son chef un portrait fidèle, donc peu flatteur.

Pourquoi parler de Rajoelina en 2016, alors qu’il s’est retiré temporairement du paysage pour aller jouir des fruits juteux de sa Transition, et accessoirement poursuivre enfin des études ? Juste pour rappeler qu’il aimait pérorer devant les caméras de télévision française en affirmant « qu’il ne serait pas plus nul que Ravalomanana ». Ce n’est pas la conclusion objective illustrée par les chiffres de la Fondation Mo Ibrahim. Ni par ceux des libertés civiles et droits politiques de Freedom House. Ni par ceux du Développement Humain Durable du PNUD. Ni par les chiffres de la pauvreté de la Banque mondiale. Ni par ceux de la fragilité publiés par la Banque africaine de développement.

Aujourd’hui, plus que jamais, il faut donc qu’on se rende à l’évidence des conséquences des coups d’Etat et de l’instabilité politique. Mais force est de constater que l’instabilité profite à certains professionnels de la politique, qui voient dans une crise l’opportunité d’accéder au pouvoir sans passer par les urnes. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater le volume de zevira (zéro virgule et apparentés aux élections) attestés ou potentiels qui trainent derrière les quelques rares personnes pouvant effectivement se prévaloir d’une certaine notoriété populaire, du moins au vu des résultats électoraux.

Mais l’ineptie de Rajoelina et l’inconstance de la classe politique qui louvoie entre pouvoir et opposition au gré des crises ne doivent pas faire oublier une chose indiscutable : il y a eu un chef d’Etat élu (et qui ne se prive pas de le rappeler) depuis le début de l’année 2014. Il a été élu pour faire le job. Il a été élu parce qu’il a dit qu’il était capable de faire le job. Il a été élu parce qu’il a dit qu’il allait faire le job. Exemple parmi d’autres, sa promesse de régler le problème de la Jirama en trois mois s’il était élu. Trois ans après, on en est toujours à subir les délestages, qui s’aggravent. Tout comme la pauvreté. Tout comme l’insécurité. Tout comme la corruption. Et ainsi de suite. La liste des prénoms célèbres s’allonge : Voahangy, Nicole, Herisoa, Mbola....

A mi-parcours, le bilan est mitigé. Pour rester poli. Dans son dernier communiqué, le SEFAFI affirme à juste titre que « le bilan du régime est loin d’être probant, malgré les promesses et les gesticulations ». Sans doute parce que dans un pays de civilisation orale, Hery Rajaonarimampianina a pensé que la réalité allait s’aligner avec ses discours. Utopie d’une réalité décrétée qu’il partageait avec ses prédécesseurs. Ratsiraka et son Madagasikara tsy mandohalika. Zafy et son fahamasinana sy fahamarinana. Ravalomanana et sa bonne gouvernance. Rajoelina et son nationalisme et patriotisme.

On ne peut pas nier que de timides avancées ont été faites, mais avec un pas en avant pour trois pas en arrière. Avancées tellement timides qu’elles ne cachent pas la forêt des phénomènes qui se sont aggravés dans la vie quotidienne des Malgaches. Mais au lieu d’essayer de les gérer, Rajaonarimampianina joue la provocation en demandant de lui prouver que les Malgaches se sont appauvris. Une telle question était non seulement une insulte envers les Malgaches, mais un affront envers tous ces experts internationaux du Fonds monétaire international, de l’Union européenne, de la Banque mondiale, de la Banque africaine etc. Une communauté internationale qui paye aussi par une telle question saugrenue sa complaisance permanente et systématique envers les dirigeants élus, quels qu’ils soient.