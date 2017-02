Stratégie politique agricole et commerciale incompréhensibles

Economie

Filière rizicole

Le ministre du Commerce et de la Consommation, Armand Tazafy, a signifié qu’il faut que les opérateurs importateurs se préparent car la production de riz de première saison (vary aloha) est très faible. Seules les 20% de la production de « vary aloha » seront produites cette année en raison des insuffisances de précipitations. Autrement dit, il manque 80% de récolte de « vary aloha ». On se demande comment a-t-il obtenu et osé affirmer de telles chiffres alors que les statistiques officielles ne sont même pas crédibles, fantaisistes ou du moins peu fiables et présentent des carences si on se réfère aux rencontres pour le lancement du site web CountryStat sur les statistiques agricoles et tout ce qui concerne le monde rural et les opérations y afférentes. Car même le nombre exact de population de Madagascar est fondé sur des estimations de l’Administration. Certes il y a la sècheresse dans de nombreuses régions habituellement arrosées en cette période de l’année mais aussi les remblais autour de la capitale qui ont réduit les surfaces rizicoles ; mais tout cela ne peut justifier de telles déclarations publiques. Les régions Anosy et une partie de la Sofia et la capitale sont certainement en difficultés mais le Sud-ouest et la province de Fianarantsoa ne le sont pas, loin de là.

Le même ministre Armand Tazafy rassure que la réserve en riz est suffisante pour six (6) semaines. On veut bien qu’il prévoie et lance des appels aux négociants et opérateurs/importateurs en riz mais sur quelle base ses prévisions sont-elles fondées ? Et surtout après la psychose sur les fournitures d’eau dans la capitale, les délestages qui n’en finissent pas et la sècheresse, déclarer que la production de riz est très largement insuffisantes provoque des conséquences importantes sur le marché et accroît les angoisses au sein de l’opinion publique. Une déclaration assurément audacieuse mais qui n’est pas sans entretenir la panique et la hausse des prix du riz. Ainsi par exemple, les transporteurs/collecteurs se sont rués vers les régions excédentaires en riz, tel l’Amoron’i Mania où les prix du riz sont montés en flèche. La hausse des prix du carburant vient en sus et déclenche un effet boule de neige (en cette saison pluvieuse sans pluies)

En tout cas le problème d’autosuffisance en riz est évoqué par le ministère d’Etat en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. Un cadre dirigeant de ce ministère a mis le doigt sur l’imbroglio dans lequel le pays et la politique d’autosuffisance alimentaire est embourbée. Car il faut faire un choix entre les importations de riz, qui sont moins onéreuses par rapport aux coûts des transactions internes entre régions excédentaires en riz et régions en manque. Comment en effet faire profiter les autres régions et localités du riz de Bealanana ou de Tsaratanàna, ou d’Andapa ? Toujours est-il, soutient ce cadre du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage qu’il est inconcevable qu’un pôle de production excédentaire en riz soit réduite à abandonner la riziculture, ou à donner leur excédent de récolte au bétail comme cela s’est produit à une certaine époque à Ambatolampy ou encore à Ampefy-Analavory.

En tout cas, la commune rurale d’Ambalanirana, district de Tsiroanomandidy est toujours excédentaire en riz d’après Harisoa Arsène Andriamanoely, conseiller municipal, mais l’état de la route que le fokonolona entretient annuellement est le principal pierre d’achoppement pour son développement. Sans plus ajouter l’insécurité que cet état des voies de communication encourage car l’effectif des forces de l’ordre (gendarmes et militaires du Détachement autonome de sécurité) est largement insuffisant.