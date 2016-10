Incendié par une horde de 400 manifestants

Société

JIRAMA Farafangana

Exaspérés par les délestages récurrents et à longueur de journée jusqu’à près d’une semaine, les abonnés de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) de la ville de Farafangana se sont levés et ont marché nuitamment sur les bureaux de la JIRAMA locale pour finir par y mettre le feu. C’était vers 20h le samedi 15 octobre dernier. Malgré les mesures de protection et avertissements des forces de l’ordre qui ont utilisé du gaz lacrymogène, les manifestants en furie ont riposté et ont blessé deux éléments des forces de l’ordre. Deux individus ont été arrêtés sur les quelque 400 manifestants selon la Radio Plus qui précise qu’en plus du bureau de la Jirama où tout a été saccagé (archives et autres documents, ordinateurs) les contenus du coffre de la JIRAMA sont partis en fumée. Les magasins de stockage et habitation du représentant de la JIRAMA locale ont été eux aussi incendiés.

Pour l’instant, le problème de la JIRAMA demeure : le ravitaillement en carburant pour les centrales thermique est insuffisant en raison des limitations des moyens financiers alors que la politique pour de l’énergie durable n’est pas prête d’être effective. Et pourtant le soleil brille à longueur d’année en particulier sur les régions côtières.