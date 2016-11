Inaugurée même si les travaux sont inachevés

Infrastructure

Rocade Andohatapenaka

La voie express qui relie Andohatapenaka au Boulevard de l’Europe, à Antananarivo, a été inaugurée par le président de la République ce 18 novembre. Infrastructure construite en six mois par la société chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC) dans le cadre du Sommet de la Francophonie, la rocade d’Andohatapenaka s’inscrit surtout sur le long terme, pour désengorger la circulation dans la capitale et, partant, contribuer à son développement et à sa modernisation. Cette rocade d’Andohatapenaka devra encore être renforcée par une nouvelle couche de bitume après la saison des pluies reconnaît le président ; en attendant, ces infrastructures sont interdites au camion en tout genre. Mais d’autres réalisations viendront. C’est un des messages du président de la République lors de cet événement. Il a par ailleurs appelé la population à la vigilance car cette route est pourvue d’un éclairage fonctionnant avec des panneaux solaires. Il en est de même pour la nouvelle route Ivato-Soavimasoandro-Tsarasaotra, qui n’est certes pas encore totalement terminée, mais qui pourra entrer en service pour le XVIème sommet de l’OIF. Toujours dans la grande zone d’Andohatapenaka, qui connaît une véritable métamorphose, il y a également le Village de la Francophonie qui sera un des hauts lieux de divers évènements en marge du sommet.

En réponse aux critiques des détracteurs, il déclare : « Nous connaissons les difficultés auxquelles les populations font face dans le quotidien, et c’est la raison de tous les défis que nous avons lancés et que nous relevons, dans toutes les régions du pays. En termes de route, pour le développement et la modernisation d’Antananarivo et de sa grande banlieue, d’autres réalisations viendront, entre autres l’extension de la Rocade d’Andohatapenaka, la RN58A, côté Ouest, vers l’aéroport d’Ivato en passant par Ambohitrimanjaka. Il y aura également la rocade Est pour assurer la convergence des RN 4, 3, 2 et 7 » (respectivement route nationale vers Mahajanga, vers Anjozorobe, vers Toamasina et vers Fianarantsoa-Toliara). Le chef de l’Etat a-t-il pensé à la RN1 qui enjambe l’Ikopa au pont d’Anosizato ou au goulot d’Ampasika ? En tout cas, il n’a pas informé sur le prix des travaux effectués la CRBC

« Nous laisserons ces infrastructures en héritage aux générations futures, aussi, il nous faut protéger ces acquis par la vigilance au quotidien et par l’application de la loi, dans toute sa rigueur, et non en se livrant à la vindicte populaire que certains cherchent à favoriser », a fait savoir le Président Hery Rajaonarimampianina.