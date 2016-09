Inauguration de l’unité chirurgicale du CHRD de Ranohira, Ihorombe

Infrastructure

Des services de santé pour la population et les touristes

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina a inauguré ce vendredi 2 septembre une unité chirurgicale dans la commune rurale de Ranohira, proche du célèbre Parc National de l’Isalo très visité par les touristes sinon une destination internationale, sachant selon le chef de l’Etat que c’est un autre joyaux de la biodiversité et du tourisme de la Grande île. En tout cas, les patients de Ranohira et ceux de toutes les autres communes environnantes, ne seront plus contraints de rejoindre Ihosy (90 kms), Sakalalina (140 kms), ou même Sakaraha (110kms), en cas d’interventions chirurgicales. Le Centre Hospitalier de Référence de District (CHRD) de Ranohira dispose désormais d’une Unité Chirurgicale, doté d’équipements très modernes, aux côtés d’une unité de radiologie, d’une dentisterie, d’un laboratoire d’analyses et, très bientôt, d’une unité d’échographie.

Jusqu’ici, l’hôpital de Ranohira dispense ses services à une population de 25000 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, mais, avec l’entrée en fonction de l’unité chirurgicale, les patients des communes environnantes, telles qu’Ilakaka, vont en bénéficier. C’est ce rapprochement des services de santé par rapport à la population, afin de pouvoir mieux répondre à ses besoins, que le président Rajaonarimampianina a mis en exergue à Ranohira.La mise en place du bloc chirurgical à l’hôpital de Ranohira contribue à réduire les déplacements ainsi que les autres charges des familles des patients.

Le président de la République n’a pas manqué de parler de sécurité et a évoqué la mise en place récente de l’unité d’élite de la gendarmerie nationale à Mahabo, dans le district de Betroka, pour lutter contre les dahalo.