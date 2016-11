Société

CUA - Capsat

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) riposte et qualifie de « assaut contre un Palais d’Etat » l’attaque des militaires du Capsat de l’Hôtel de ville de la Capitale le 09 novembre dernier suite au différend opposant une commerçante ambulante épouse d’un militaire du Capsat et des éléments de la police municipale. Selon les marchands ambulants « les éléments de la police municipale ont tabassé la femme en question qui est enceinte or il s’avère qu’il s’agit d’une épouse d’un militaire du Capsat » d’où la décision des militaires du Capsat d’encercler l’Hôtel de ville et de tout ce qui s’ensuit.

Une semaine après, la CUA réagit officiellement. Le premier adjoint au maire de la CUA, Harison Jean Gabriel qualifie cet acte « d’inadmissible » ; c’est une attaque contre un Palais d’Etat. Si les éléments de la police municipale avaient enfreint la loi, il y a des tribunaux compétents pour cela rétorque la CUA mais rien ne justifie l’attaque dans la nuit surtout des éléments des forces de l’ordre. En plus pour des faits personnels d’un militaire. La police municipale appuyée par la police nationale s’occupent de l’assainissement de la capitale depuis 9 mois sans relâche selon le responsable de la CUA « ils ont été attaqué avec des armes blanches, certains les ont même menacé avec des armes à feu mais ils continuent. Quinze (15) sont blessés depuis » plaide la CUA. « Nous continuerons l’assainissement coûte que coûte. Il s’agit en plus d’éduquer la population au respect de la loi. Bon nombre de marchés municipaux sont encore inoccupés alors nous incitons encore les marchands à y aller ». La capitale est saturée. Près de 100 000 personnes par an rejoignent la capitale pour diverses raisons dont l’insécurité et l’absence d’infrastructure de base dans leur région d’origine, la CUA incite ainsi les responsables à tous les niveaux de faire en sorte que ces gens puissent vivre chez eux. Sans oublier que les tananariviens aussi font des enfants.