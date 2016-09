« Il faut que le régime s’ouvre politiquement au dialogue pour éviter une crise »

Politique

Pierre Houlder

Le blocage de tout dialogue, le verrouillage de l’information par le « code de répression » et l’indifférence des dirigeants devant les revendications et cris de détresse de toutes parts, dont ceux des associations et groupements qui se rassemblent dans le « Mouvement pour la liberté d’expression » et dans le « Malagasy Mivondrona ho Fanavotam-pirenena » (MMF), sont très dangereux pour le régime. Ce sont les raisons des tentatives de descente dans la rue ou de manifestation contre le régime, explique Pierre Houlder. C’est aussi l’impression qui se dégage des discussions à bâtons rompus avec quelques hommes politiques de tendances différentes. Ces hommes politiques font constater un « remake » de la situation de la fin de l’année 2008 qui serait en train de se construire ; sauf que cette fois le déclic fondé sur la liberté d’expression est intervenu de manière précoce. Cela n’empêche que la situation risque d’être explosive à tout moment et ce malgré la détermination que les forces armées et de sécurité peuvent déployer ou mettre en place à titre de prévention. En tout cas, en dépit des recommandations des représentants de la communauté internationale, il faut savoir que les deux principaux acteurs internationaux représentés par l’ambassadeur de France et l’ambassadeur des Etats-Unis n’observent pas les mêmes attitudes face aux remous que connaît le pays et face au régime.

On notera que depuis quelques temps, les Etats-Unis ne manquent pas de réagir et d’intervenir médiatiquement pour la liberté et la démocratie tandis que la France observe un certain mutisme ; des intérêts communs certes mais aussi dans le cas présent, des intérêts particuliers, notamment la question des îles éparses.

Toujours est-il que d’après quelques hommes politiques, le régime ne devrait pas méconnaître le problème. Le président Hery Rajaonarimampianina se trouverait devant un choix : soit d’un côté entamer le dialogue avec les grands acteurs dont les entités religieuses, les instances dirigeantes de vrais partis politiques et les groupements de la société civile et économique ; soit de l’autre côté et à ses risques et périls faire le sourd et l’aveugle à la fois. On se demande s’il est aussi illettré pour méconnaître la campagne de signature contre le « code de répression », remarque des initiateurs de la campagne de pétition et de collecte de signatures de ce samedi 3 septembre quand ces signatures lui seront remises.

Quid des partis politiques ?

Seulement la question de dialogue est à la fois cruciale et complexe car la grande majorité des partis politiques, même ceux qui prétendent disposer de groupes parlementaires, ne le sont que de nom ; ils sont pour la grande majorité que superficiels, tel le HVM ou le MMM. Ce dernier voit souvent nombre de ses députés se ranger dans les rangs du groupe parlementaire HVM ; le « système des mallettes » a toujours été évoqué par la presse pour justifier ce dépérissement des groupes parlementaires et des partis politiques. Beaucoup de députés des partis politiques adoptent des attitudes de girouettes.

Quoi qu’il en soit, Pierre Houlder avoue que la situation est délicate mais que personnellement, il ne penche pas pour l’instauration d’une autre période transitoire ou pour une élection anticipée. Il prévient toutefois le pouvoir en place qu’anticipée ou non, une élection quelle qu’elle soit doit être des plus démocratiques sinon c’est de nouveau la crise. Pierre Houlder est persuadé qu’il faut que le régime s’ouvre au dialogue politique avec les entités qui manifestent ces derniers mois. Doit-on y voir une possible table ronde après la mission de la SADC conduite par Joachim Chissano et celle du Secrétaire général des Nations unies dont les propos ont été relayés aussi bien par les dirigeants à leur manière que par le Système des Nations unies et l’Union africaine ?