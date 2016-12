Il faut des compétences

Politique

Développement des grandes villes de Madagascar

Le maire de la ville d’Antsirabe, Paul Razanakolona

En marge de la rencontre des maires des grandes villes francophones de l’océan indien, le premier magistrat de la ville d’Antsirabe, Paul Razanakolona, laisse croire qu’une commune, urbaine ou rurale, ne peut réellement se développer sans une véritable décentralisation et tant que les pressions dans la gestion des financements et des travaux font encore l’objet de directives voire de dictat des instances supérieures ; c’est l’impression qui se dégage de ses propos quand il a été interviewé par des journalistes de la radio RDB. Le maire d’Antsirabe, Paul Razanakolona estime aussi que les procédures sont trop contraignantes et freinent les activités pour développer la ville. Il pointe du doigt par exemple l’obligation de recourir aux appels d’offres pour des travaux qui peuvent être effectués par des entreprises qui évoluent dans la commune. L’occasion de ces rencontres entre maires de l’océan indien a été saisi par le maire Paul Razanakolona de regretter que jusqu’à ce jour, la commune urbaine d’Antsirabe n’a pas encore perçu aucune subvention de la part de l’Etat.

A noter que cette rencontre de deux jours qui s’est déroulée à Antananarivo, a réuni une trentaine de maires de La Réunion, Maurice, Seychelles, Comores et Madagascar. L’objectif de la rencontre est de trouver les moyens de développer les grandes villes francophones de la région. D’après Ravolalaina Razafindrazaka, secrétaire permanente de l’organisation des maires des grandes villes de l’océan indien, il faudrait entre 200 et 400 millions USD par an pour développer les grandes villes de Madagascar. Mais le problème, remarque-t-elle, n’est pas le volet financier mais les compétences des communes à élaborer des projets fiables qui attirent et convainquent les investisseurs ; il faut que les communes soient capables de confectionner des projets bétons en quelque sorte.