Hajo Andrianainarivelo réclame la place officielle de l’opposition

Le parti MMM de Hajo Andrianainainarivelo et les autres partis de l’opposition considèrent que les tenants du pouvoir notamment le ministère de l’intérieur n’ont pas à déterminer qui est opposant ou non et qui a le droit d’occuper la place du chef de l’opposition ou non. Car malgré la déclaration officielle du parti de Hajo Andrianainarivelo de son appartenance à l’opposition, comme bon nombre de personnalités politiques avant lui, la place officielle de l’opposition au sein des institutions dont l’Assemblée nationale et le Sénat reste vacante. Il leur faut un décret officiel du ministère de l’intérieur pour pouvoir occuper les postes de vice-présidents destinés au chef de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Contrairement aux autres partis qui s’est déclaré opposition auparavant, Hajo Andrianainarivelo dispose d’élus au sein de l’Assemblée nationale, une des raisons pour laquelle il réclame la place. Mais entretemps ses élus ont retourné vite fait leur veste aussi.

Il faut rappeler que cette loi sur le parti politique a été conçue pendant la Transition par Andry Rajoelina et ses amis de l’époque dans le but de barrer la route de leurs futurs adversaires. Comme cette histoire de mode de nomination du Premier ministre. Maintenant, ce sont Andry Rajoelina et ses proches qui sont les premières victimes de ces lois sur mesure. Comme le seront le HVM plus tard à propos du code de communication !