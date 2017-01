Hajo Andrianainarivelo demande un débat avec Olivier Mahafaly

Politique

Politique

Conformément à la loi et aussi sûrement suite à la fin de non recevoir émis par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) de sa demande de siéger en tant que vice président de l’Assemblée nationale en tant que chef de file de l’opposition, Hajo Andrianainarivelo

du Malagasy Miara Miainga (MMM) réclame un débat démocratique avec le premier ministre Olivier Mahafaly Solofonandrasana ce 20 janvier. Le leader du MMM persiste dans sa démarche et revendique malgré qu’il n’ait pas été adoubé ni reconnu comme tel par les partis qui se sont déclarés de l’opposition auprès du ministère de l’Intérieur, en se comportant comme étant leur chef et représentant au sein du bureau permanent de l’Assemblée nationale.

Le chef de file du MMM a envoyé une lettre dans ce sens à la Primature et a prévenu l’ORTM pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour la retransmission en direct du débat sur les chaînes nationales. Le MMM rappelle conformément à l’article 23 de la loi 2011-013 portant statut de l’opposition et des partis d’opposition, il est institué, un débat démocratique entre le chef de l’opposition officiel et le Premier ministre tous les troisièmes vendredi du mois de janvier et le premier vendredi du mois de juillet. D’où la date du 20 janvier. En outre, un débat périodique est organisé entre le chef de l’opposition officiel et les membres du Gouvernement, et qui sera transmis sur les chaînes de média publiques.

Loi ou pas loi, il est fort peu probable que le chef du gouvernement accepte. Un débat démocratique et surtout sur les chaînes publiques n’est jamais dans les habitudes de ceux qui sont au pouvoir. Quand ils sont dehors, oui, mais jamais quand ils tiennent les rênes du pouvoir.