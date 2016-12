Hajo Andrianainarivelo accuse

Politique

Assemblée nationale

Hajo Andrianainarivelo et son parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) veulent à tout prix convaincre qu’ils sont de l’opposition et réclament, comme dit dans une précédente édition, le siège de vice-président de l’opposition à l’Assemblée nationale. En réponse à leur interpellation, la présidence de l’Assemblée nationale leur a donné rendez-vous ce mardi 20 décembre mais, le président Jean Max Rakotomamonjy s’est fait représenter par un vice-président de l’Assemblée nationale qui a donc reçu la délégation conduite par le président du parti MMM. Déçus de ce comportement du président de l’Assemblée nationale, le président du MMM, sans doute touché dans son égo et en colère accuse le chef de cette institution de comportement « jiolahim-boto » (voyeurisme) et appelle l’opinion à témoin tout en rappelant une séquence d’une chanson du groupe Mahaleo comme quoi, un Etat voyou ne fait pas long feu. Hajo Andrianainarivelo insiste que son parti et lui ne cesseront de revendiquer cette place de l’opposition mais d’autres voix font référence à la loi et corrigent. Ainsi Toavina Ralambomahay du parti Humaniste et Ecologiste par exemple rappelle que la loi parle plutôt « des groupes politiques qui se déclarent officiellement de l’opposition désignent d’un commun accord un chef de l’opposition officiel… » ; autrement dit le MMM ne peut se déclarer chef de l’opposition ou représentant de l’opposition à Tsimbazaza sans cet accord des groupes politiques qui se déclarent de l’opposition.