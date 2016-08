Groupe de discussion pour soutenir les familles

Société

Mois de l’Alzheimer

Pour marquer le mois mondial de la maladie d’Alzheimer pour cette année 2016, l’ONG MADAGASCAR ALZHEIMER-MASOANDRO MODY lance des sessions de groupe de parole à partir du 3 septembre 2016. Ce sera une plateforme permettant de soutenir les aidants familiaux des personnes atteintes de l’ Alzheimer et de troubles apparentés. A part cette rencontre, il y aura également des portes ouvertes, des expositions, des animations et des campagnes d’information sur la maladie, tous les samedis du mois de septembre, à Fenomanana Mahazoarivo, siège de l’ONG. L’inscription pour la participation au groupe de discussion se fait en ligne, via le mail : madagascaralzheimer gmail.com, avant le 31 août 2016.

Les sessions de groupe de discussion seront une occasion pour les familles des patients de partager leur vécu quotidiennement, de se conseiller entre aidants pour arriver à trouver ensemble des solutions dans l’assistance des personnes atteintes de la maladie. Yollande Rason-Andriamaro, la Présidente Fondatrice de l’ONG, ouvrira le témoignage : restée au chevet de sa mère, atteinte de la maladie, elle décide de créer l’ONG en 1993, après la perte de cette dernière.

L’ONG MADAGASCAR ALZHEIMER-MASOANDRO MODY se compose principalement de bénévoles, elle assiste les personnes atteintes de cette maladie pour qu’elles soient prises en compte dans la société. Elle aide aussi leurs familles à faire face aux troubles. Le but est de reconstruire la vie de ces personnes en leur offrant un environnement sain où elles peuvent se ressourcer. Les patients participent ainsi à des ateliers comme le jardinage, la cuisine, les ateliers de discussions sur des thématiques diverses.

Pour la quête d’une politique d’assistance médicale

Le mois de septembre a été choisi par l’ADI (Alzheimer’s Disease International) comme étant le mois mondial de l’Alzheimer. Au niveau international, ce sont les campagnes d’information et de sensibilisation qui sont priorisées car cette maladie est encore négligée au niveau de chaque pays. Les ONG sont encourageés à faire des actions de plaidoyer pour obtenir le soutien et la reconnaissance des autorités. Pour Madagascar, l’ONG collabore avec le Ministère de la Santé mais il n’y a pas encore de politique précise sur l’assistance médicale des personnes atteintes de l’Alzheimer.

Cela fait plus d’une centaine d’années que l’on a découvert la maladie d’Alzheimer mais les causes exactes de la maladie ne sont pas encore définies/ sont encore méconnues. La maladie se caractérise par la perte de la mémoire chez les personnes âgées mais les personnes actives à partir de 40 ans risquent également d’être touchées. Les personnes atteintes peuvent arriver jusqu’à ne plus savoir exposer ses avis. Elles ressentent encore la douleur, la joie, la peur ainsi que les différentes émotions. La guérison reste illusoire, mais avec l’assistance de son entourage, la personne peut s’exprimer d’une autre manière.

Récemment, des chercheurs de l’université de Manchester ont fait des recherches sur la cause et ont publié dans la revue Nature Communications, le lien de cette maladie avec la prise d’anti-inflammatoires.