Grand rassemblement de solidarité

Politique

Forces de changement

A l’approche de la fête nationale, les opposants accentuent la pression sur le régime Rajaonarimampianina. Alain Andriamiseza et compagnons ont annoncé un grand rassemblement avant le 26 juin. C’est chose faite car ce 23 juin, le Live Hôtel sis à Andavamamba va abriter une réunion de tous ceux qui trouvent et déclarent que ce régime est incapable, qu’il n’a plus sa raison d’être à la tête du pays et qu’il faut changer pour le bien de la nation et non pour provoquer un autre coup de force dont les conséquences ne feraient qu’appauvrir davantage le peuple. C’est ce que Maharavo Tolojanahary alias Doudou a souligné dans ses appels multiples pour la solidarité des opposants. Le Dinika Fanavotam-Pirenena et les autres plateformes politiques de salut public ou de renouveau ou de sauvegarde de la République …, qui s’affichent comme opposants et/ou forces de propositions appellent pour la solidarité de tous les citoyens et associations et formations politiques à la solidarité. Ainsi à l’intention des jeunes, une formation des Jeunes Forces de changement est apparue en public à Andravoahangy ce 22 juin pour persuader les jeunes à rejoindre le Live Hôtel et partager et discuter des stratégies pour un autre gouvernement d’union ou de consensus qui ne saurait compromettre l’avenir des jeunes. Ces Jeunes forces de changement promettent que le mouvement n’est pas destiné à encore empirer la situation catastrophique actuelle mais à concevoir et à mettre en place des structures et des politiques meilleures en matière de gouvernance et de politique de développement car on ne peut tomber encore plus bas.

En tout cas, les formations politiques proches du régime sont elles aussi invitées pour discuter de la manière de changer en bien ce régime. On voit mal les partisans du parti présidentiel venir se joindre à ces opposants. D’ailleurs le groupe parlementaire MAPAR III conduit par Famindra Justin a déjà refusé la proposition d’un gouvernement d’union ou de consensus annoncée par le DFP et les Forces de changement.

Apparemment Famindra Justin préfère que les mandats des gouvernants et des élus arrivent à terme pour le respect des règles et alternances démocratiques.