Gestion à la numérique

Gouvernance

Modernisation de l’administration publique

La difficulté des procédures dans les services administratifs, la quantité de documents et pièces à fournir, la corruption qui persiste à presque chaque étape d’un dossier à constituer, et dans presque toutes les institutions, en plus de l’usage de faux documents ainsi que les diverses critiques par rapport aux fonctionnaires de toutes les catégories ; tout cela explique la nécessité de la restructuration au sein de l’administration publique gangrenée, il faut le dire, par un effectif surprenant –de centaines sinon de milliers de fonctionnaires fantôme.

Depuis 2015, les ministères de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration (FOP), et des Finances et du Budget (MFB) appuyés par différents acteurs internationaux comme la Banque Africaine pour le développement (BAD) et l’Union Européenne, développent une stratégie d’assainissement et normalisation de l’administration et de gestion des fonctionnaires. L’objectif est d’améliorer cette administration et les conditions de travail des agents de l’Etat. L’Union européenne en tout cas dans son projet de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou GPEC, vient en appui au gouvernement.

Numérisation des données pour le partage des informations

Le ministère des Finances joue un rôle important dans cette réforme qui doit être adoptée par tous les ministères dans le sens qu’il est question de salaire aussi et donc des impôts des contribuables. Il s’agit en effet de réforme des finances publiques que le MFB initie depuis plusieurs années. Il conduit une stratégie qui vise à maîtriser, à renforcer et à rénover cette administration des finances publiques d’ici 2024, à travers différents plans : organisationnel, juridique et informationnel.

Les différentes réformes au niveau de ce ministère sont liées à cette stratégie, notamment la numérisation des données pour le partage des informations. Par exemple, l’application e-VOY SMS lancée depuis le 18 juillet 2016, permettant aux pensionnaires, aux fonctionnaires, aux prestataires de service et aux porteurs de la carte Fanilo de consulter des informations à travers les SMS. Il peut s’agir des virements, des situations des dossiers, des règlements des indemnités et des remboursements, des avis de crédits [1] et des sorties des pensions ainsi que diverses informations liées à ces services. La livraison systématique des avis de crédit sous format papier n’aura plus cours. Les agents publics recevront désormais des notifications via les SMS et via mailing. En effet, l’impression de ces avis de crédit a occasionné des dépenses de 1,2 milliard d’Ariary en 2015.

Rappelons que la carte Fanilo ou Système de Paiement Electronique de Carburant et de Lubrifiant (SPECL) a aussi été lancée au mois de juin 2016, et en service depuis les mois de mars dernier, remplaçant le Chèque carburant et lubrifiant (CCAL).

Les objectifs de cette dématérialisation sont de réduire les déplacements pour les usagers, de réduire également les dépenses de l’Etat et de permettre également l’échange d’information entre les institutions comme le MFB et la FOP, sans nécessité de contact direct et personnel entre usagers de l’administration et fonctionnaires.

Recensement en ligne

L’usage de la technologie moderne caractérise ainsi la réforme publique. A commencer par le recensement biométrique des fonctionnaires au début de l’année 2015. Rappelons qu’il y a déjà eu un recensement physique en 2008 où l’on a recensé 118 000 fonctionnaires, pourtant 168 000 agents ont perçu les salaires mensuels durant la période de recensement. Ce qui laisse un nombre de 50 000 fonctionnaires fantômes avec une perte de vingt milliards d’Ariary par mois pour l’Etat. Ainsi le MFB a mis en place le logiciel ROHI (RessOurcesHumaines Informatisées) permettant de recenser les agents à travers leur compte, notamment à travers le pointage électronique. Le projet est initié en 2014.

Le MFB compte actuellement 10 012 agents dans toute l’île. Le logiciel ROHI permet d’identifier l’agent, son poste et le district où il travaille. L’application offre également différentes services pour les agents comme l’inscription aux formations au niveau du Service de la Formation et de l’Appui Opérationnel, la consultation de l’état d’avancement de l’agent et des avis de crédits…

Cette application vise aussi à faciliter la gestion des ressources humaines dans chaque ministère : informations administratives actualisées concernant leurs agents, procédures administratives informatisées comme la réception des demandes de congé… Le recensement est ainsi obligatoire pour chaque agent, ce qui permet de réduire les fonctionnaires fantômes au sein du ministère. « Ce logiciel fait partie des moyens d’identifier les fonctionnaires fantômes mais cela revient également aux responsables de chaque entité de connaître la situation administrative de leurs agents et de préserver les archives les concernant », affirme Randimbiarisoa Oliva, le Directeur des Ressources Humaines et de l’Appui du MFB.

Suivi et évaluation

Pour le suivi, la Direction des Ressources Humaines et de l’Appui du MFB collabore étroitement avec la Direction du Système d’Information au niveau du ministère elle-même pour que logiciel respecte les normes d’informatisation et pour la sécurisation d’accès au logiciel. Il y a également une plateforme constituée de 25 techniciens et des agents en ressources humaines au sein du MFB, qui assure l’optimalisation du logiciel comme les mises à jour ou la conception de nouvelle application. Le projet est en perpétuelle évolution, d’ailleurs c’est un projet en cours car la Direction des Ressources Humaines envisage encore d’intégrer toutes les activités de gestion des agents dans ce logiciel. Après cette intégration, il y aura également une évaluation par rapport aux besoins au sein du MFB.

C’est surtout la dématérialisation des données et le partage des informations en ligne qui sont cruciaux dans la réforme publique, qui peuvent être appliquée dans chaque secteur mais nécessitant la maîtrise et le contrôle systématique.