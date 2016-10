Gagnant du « Prix African Leadership Academy »

Economie

Heritiana Randriamananatahina

Heritiaina Randriamananatahina est un entrepreneur du secteur agricole de Madagascar ; il a 22 ans et il est le gagnant du grand prix de 25 000 $ de la sixième édition annuelle du concours africain portant sur l’entrepreneuriat des jeunes. Heritiana fabrique des produits laitiers et des confiseries en utilisant exclusivement des matières premières malgaches, qui emploie divers agriculteurs et qui offre des possibilités d’emploi locales. Heritiaina a été choisi parmi un groupe d’entrepreneurs issus de toute l’Afrique. Pour la toute première fois, le concours Anzisha (www.AnzishaPrize.org) attribue l’un des meilleurs prix à un finaliste de Madagascar, créant ainsi un réseau véritablement panafricain de chefs d’entreprise, représentant les meilleurs jeunes entrepreneurs d’Afrique. La cérémonie de remise des Prix s’est déroulée à Johannesburg en Afrique du Sud le 25 octobre dernier en présence des 12 finalistes qui sont issus de 550 candidats en provenance de 32 pays d’Afrique.

Un self made man

Heritiana Randriamananatahina est fondateur de l’entreprise Fiombonana qui produit par semaine 800 kg de fromage. Il est très fier de remporter ce prix d’autant plus qu’il n’a pas fait de longues études et encore moins de grandes écoles. Au contraire, il a dû abandonner ses études dès la classe de 6è. Mais sa volonté de réussir, sa persévérance, son intelligence et sa hargne au travail pour son entreprise ont porté ses fruits, explique-t-il dans le communiqué diffusé par les organisateurs du concours. Les 25 000 dollars qu’il a empochés vont lui permettre des investissements dans sa propre éducation et pour développer son entreprise déclare-t-il.

En tout cas, les juges du concours lui ont trouvé d’énormes potentiels notamment d’expansion rapide et à faible coût et de ses innovations telles que la rétro-ingénierie pour la transformation des aliments.