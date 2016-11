François Hollande attendu au Sommet de la Francophonie

Société

Antananarivo

Selon l’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneini « le Président français assisterait normalement au Sommet de la Francophonie ». François Hollande est ainsi attendu pour le 26 et 27 novembre. Une trentaine de chefs d’Etat ont également confirmé leur présence d’après les organisateurs. Bien qu’on n’ait pas encore beaucoup de précisions, le Roi Mohamed V, le Premier ministre canadien Justin Trudeau ainsi que nombreux dirigeants africains seront à cet rendez-vous de la francophonie.

Du côté de la sécurité de ces hôtes et du Sommet en général, le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie (SEG), Paza Didier, affirme que tout est prêt « 7000 éléments de forces de l’ordre vont être mobilisés pour l’évènement » selon cet officier général. Plus que ceux mobilisés lors du Sommet de la COMESA. Il y a des éléments en provenance des provinces qui seront appelés à la rescousse selon le SEG.

Les dirigeants s’activent

D’une manière générale, les dirigeants s’activent pour réussir ce Sommet. Le ministre de l’Education nationale, Paul Rabary, essaye de calmer les esprits après la volée de bois verts et les noms d’oiseaux qu’il a reçus suite au décret de vacances forcées des élèves des écoles publiques « ce ne sont que des décalages des vacances de Toussaint » plaide-t-il. « Les écoles privées ne sont pas obligées de suivre ces directives, elles font ce qui les conviennent » ajoute le ministre.

Côté circulation, après les récriminations diverses sur l’interdiction de circulation des véhicules à deux roues, des pousses-pousses et des charrettes, le Préfet de police assure que ne sont pas de nouvelles lois mais des réglementations déjà prises il y a longtemps « c’est seulement maintenant que cela va être appliqué ».

Des bruits les plus cocasses entourent ce Sommet et véhiculés par les réseaux sociaux. Certains avancent qu’il serait même interdit de porter de sandales, d’être pieds nus ou porter des chaussures en mauvais état autour des grands hôtels et salle de conférence où se tiendront les réunions du Sommet.