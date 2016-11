Francocacophonie : oui, mais....

Editorial

Source : Facebook (Groupe Anao ny Sehatra)

Il y a certainement beaucoup à dire sur ce Sommet de la Francophonie. Aux questionnements légitimes sur la pertinence d’accueillir un tel événement dans le contexte national et les retombées réelles pour le pays, on rajoutera les innombrables dérapages causés par certaines décisions prises dans la précipitation par les dirigeants actuels. Chaque jour révèle les lacunes dans la préparation et la nécessité d’improvisation pour résoudre les problèmes. Des travaux engagés n’ont pas été achevés. Des travaux non achevés ont été réceptionnés en l’état. Des travaux non réceptionnés dans les règles de l’art ont été inaugurés. On aura du mal à être convaincu de leur qualité et du respect des normes par les déclarations ronflantes du cire-pompes officiel du régime HVM en charge des projets présidentiels. La population est outrée de voir tant d’efforts financiers pour un Sommet ponctuel, alors que l’Etat est incapable de résoudre des problèmes qui durent au quotidien. Et pour corser le tout, la communication est bien peu efficace pour créer une adhésion populaire car elle est beaucoup plus tournée vers les vahiny que les Malgaches, ce qui fait que ces derniers ne se sentent pas concernés [1]. D’où ce goût de francocacophonie pour le Malgache moyen...

Dans leurs rancoeurs légitimes contre le régime actuel ou la France (« Quand le présent refuse d’admettre les erreurs du passé, le futur prend sa revanche » dixit Michaëlle Jean), certains se laissent aller de façon piteuse à des commentaires décérébrés anti-Sommet à relents francophobes. Mais on ne doit pas oublier que la Francophonie est un mouvement économique et culturel qui implique plusieurs dizaines d’Etats, dont des pays importants comme le Canada ou la Suisse. Lier l’espace Francophone à une simple loupe simpliste sur la problématique franco-malgache serait faire montre d’un manque flagrant de culture générale. Rejeter le principe de l’accueil ce Sommet au nom des îles éparses, des évènements de 1947 ou de la colonisation reflète juste des neurones sur lesquelles il faut tirer la chasse. Mais en fait, de quoi faut-il s’étonner de la part d’une opinion publique nourrie à coups de Kopi Kolé et Kanijah ?

Ceci étant dit, il y a un fait indéniable. Il y a quelques mois, personne n’aurait parié un Ariary sur notre capacité à accueillir ce sommet à Antananarivo. Et au vu des derniers développements, il semble que le « mokon-doha » des dirigeants aura pris le pas sur les quolibets et le scepticisme des détracteurs. Et rien que pour ça, Hery Rajaonarimampianina et les équipes de Hugues Ratsiferana et Mamy Rajaobelina méritent un coup de chapeau. Certes, il faudra attendre la fin du Sommet pour tirer un bilan et voir ce qui nous fera honneur et ce qui nous fera honte. Mais le fait qu’on n’ait pas eu à demander le report d’Antananarivo 2016, ou même à nous désister de l’organisation, est déjà méritoire. On se souvient de notre humiliation quand le coup d’Etat de Monsieur 92% (de pauvres) en 2009 avait amené l’Organisation internationale de la Francophonie à déplacer le Sommet prévu à Antananarivo en Suisse, à Montreux.

Dans le contexte actuel, ce Sommet ne sera certainement pas le meilleur possible. Le verre est donc en partie vide, mais aussi en partie rempli. Toutefois, au lieu de lister les aberrations relatives à cette rencontre et faire l’intéressant à surnommer les routes construites à la va-vite de « bonbon voanjo » sur les médias sociaux, on peut aussi choisir de considérer la partie remplie du verre. Le Sommet de la Francophonie ne va pas résoudre les problèmes de délestage, d’insécurité, de corruption, et la mainmise de certains clans mafieux sur certains domaines relevant des prérogatives de l’Etat. Mais une annulation ou un échec du Sommet ne les aurait pas résolus non plus.

Je suis francophone invétéré, sans être le moins du monde un francophile. Je peux donc faire la part des choses et ne pas chercher non plus à réviser le sens de l’Histoire qui a laissé un legs dont on n’est sans doute pas fier, mais qu’on ne peut remettre à zéro. Je soutiens donc ceux qui appellent à une solidarité nationale pour faire de cet événement une réussite, dans la mesure où la marche arrière est impossible. Pour une fois et pendant quelques jours, on parlera de Madagascar sur le plan international de façon positive, et non pour les grèves d’Air Madagascar qui ont détruit l’essor touristique, les bûchers de vazaha sur les plages, la résurgence de la peste à Antananarivo ou la famine dans le Sud. Et rien que pour cela, au stade actuel, l’organisation de ce Sommet mérite d’être soutenue. Au-delà de cet aspect plus ou moins philosophique, il y a eu des milliers de Malgaches qui ont travaillé dur pendant des mois, à des échelles diverses, sans nécessairement être motivés par des considérations politiques, mais juste au nom d’une fibre patriotique qui les a poussés à vouloir que le pays accueille ce Sommet du mieux que l’on pourra. Nous devons respecter cela.

Société civile : il faut aller au-delà de l’interpellation-spectacle….

Image : Page Facebook Wake Up Madagascar

Mais nous devons aussi respecter aussi ceux qui ont voulu rappeler que le Sommet de la Francophonie ne doit pas cacher les innombrables problèmes quotidiens de la population. J’ai aimé l’idée du flash mob citoyen organisé samedi dernier par Wake Up Madagascar, et le contenu de sa lettre ouverte à Michaëlle Jean : bienvenue au Sommet, mais cet évènement ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Je ne partage pas le point de vue de ceux qui ont des conceptions staliniennes, donc idiotes, du droit à la liberté d’expression. Soutenir les efforts pour que le Sommet soit une réussite ne signifie pas rechercher une pensée unique pour maquiller ce qui détone. « Madagascar va accueillir le Sommet avec ce que l’on a et ce que l’on est » aurait affirmé le Président Rajaonarimampianina. Les 92% de pauvres et les frustrés de son mode de gouvernance font aussi partie de ce que l’on est, car contrairement à ce qu’Iavoloha pourrait penser, il n’y a pas que des affairistes politico-mafieux qui roulent en V8 ou en Hummer dans ce pays. Point barre, comme dirait Basile Ramahefarisoa.

En tant que Malgache patriote (au sens « aimant sa patrie »), je souhaite plein succès à ce Sommet, et bonne chance aux organisateurs. Même si après trois ans, je suis lucide sur toutes les insuffisances du pouvoir en place à gouverner correctement ce pays, ce Sommet est accueilli au nom du pays et de ses habitants. C’est donc l’honneur de Madagascar qui est en jeu, et pas seulement celui de Rajaonarimampianina ou du parti HVM. Je ne peux donc m’associer à ceux qui rêvent de voir des problèmes survenir pendant le Sommet, juste pour pouvoir ensuite accabler d’avanies les dirigeants actuels. Trêve nationale, certes. Mais après il faudra bien qu’on fasse les comptes, et ne pas laisser certain se croire sur un petit nuage jusqu’en 2018, ou pire, un boulevard vita sinoa.

Après le Sommet, il faudra que les leaders de la société civile Malgache, et éventuellement les pitres qui nous servent d’opposants, trouvent la capacité d’aller au-delà de la protestation de spectacle, pour pouvoir interpeller les dirigeants sur des questions importantes par rapport à ce Sommet. Quelles contreparties ont été promises pour les efforts chinois en matière d’infrastructures ? Les appels d’offre ont-ils été clairs et transparents, ou bien a-t-on fait cela « à la Malgache », entre amis et petits clans au nom de la nécessaire rapidité d’exécution ? Car il va sans dire que les opportunités ont été fortes dans de nombreux domaines : bâtiments et travaux publics, organisation évènementielle, service traiteur, et les innombrables opérations de fourniture, mobiliers etc. Quand on se souvient de la facturation effectuée par l’hôtel A&C (dont une proche d’Hery Rajaonarimampianina est propriétaire) pour le banquet d’investiture du nouveau Chef d’Etat en janvier 2014, on peut s’inquiéter de l’intégrité des pratiques pour les passations de marché autour de ce Sommet.