Fin tragique de Mamy Rakotoarivelo

Société

Société

Mamy Rakotoarivelo est mort d’une balle dans la tête ce 28 juillet 2017 vers la fin de matinée. Il se serait suicidé, mais la brigade criminelle ne confirme pas encore la cause exacte de son décès. La Police nationale reste prudente en attendant le résultat de l’autopsie et des éventuelles enquêtes. N’empêche, Mamy Rakotoarivelo a publié sur son compte Facebook la veille de sa mort des messages relatant ses problèmes personnels et qui semblent déjà comme un message d’adieu. Sauf qu’au moment de sa publication personne n’a pensé qu’il va mettre fin à ses jours. Selon ses explications, les femmes, l’argent et accessoirement la politique ont eu raison de cet ancien chef de mouvance Ravalomanana, ancien président du Congrès de la Transition, ancien député TIM. D’après sa publication, ses déboires conjugaux, son divorce difficile et le partage conflictuel des biens entre lui et son ex-femme ont eu des conséquences graves sur sa vie personnelle. Son ex-copine aussi lui aurait fait des misères sur le plan financier en disparaissant avec l’argent de la vente de ses montres de luxe.

Bien qu’il n’ait pas relaté dans sa dernière publication sur Facebook ses problèmes avec la mouvance Ravalomanana notamment avec l’ancien Président, il fut un temps où il avait publié ses griefs avec son ancien patron. Mais comme il a été aperçu au Carlton lors de l’anniversaire du TIM, on a pensé qu’ils se sont réconciliés. Mais en politique, il n’y a jamais d’amitié durable !

Les commentaires foisonnent sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook sur cette disparition tragique de l’ancien leader du TIM. Certains ne comprennent pas qu’un homme de cette envergure puisse mettre fin à ses jours pour des raisons « bassement matérielles » si l’on suit bien ce qui est publié sur son compte. D’autres supputent le piratage de son compte mais comme il avait l’habitude de s’épancher sur sa page Facebook sur ses déboires personnels sa publication paraît normale. D’autres notent que ce n’est plus la peine de l’accabler, aucun homme ne mérite une pareille fin de vie. Qu’il repose en paix !