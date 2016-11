Fermeture des sites et des boutiques

Mines

Exploitation illicite à Bemainty-Didy

Les autorités de la Région Alaotra-Mangoro ont fermé ce mardi 8 novembre 2016 les boutiques de transactions, plus exactement d’achat de pierres précieuses de la localité de Bemainty dans la commune rurale de Didy dans l’Alaotra-Mangoro. Elles ont aussi déclaré avoir fait évacuer les sites d’extraction et dressé des barrages pour arrêter les flux d’exploitants vers les lieux d’extraction car ils sont situés dans les limites ou dans la zone tampon d’un périmètre protégé et interdit d’accès. Un délai de 48heures a été fixé pour les négociants de fermer boutique et aux exploitants miniers de lever leur campement et de vider les lieux. Apparemment, de nouveaux gites dans les environs de Bemainty ont été découverts et accru la ruée pour le saphir et autres corindons.

Bemainty et d’autres localités des environs de Didy sont situées dans la zone protégée corridor Ankeniheny-Zahamena. Elles ont depuis toujours fait l’objet d’exploitation illicite en raison des gites miniers qu’elle recèle et des qualités des pierres extraites qui attirent des centaines de riches négociants étrangers.

En tout cas, la récente visite du président de la République dans l’Alaotra-Mangoro explique cette décision des autorités d’Ambatondrazaka. Mais le doute persiste sur le succès réel de cette ènième entreprise d’assainir et de préserver l’environnement.