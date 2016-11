La nouvelle route vers Ivato fermée pour au moins un an !

Infrastructure

Tsarasaotra Alarobia - Ivato

Ceux qui espèrent profiter pleinement de toutes les infrastructures créées pour le Sommet de la francophonie en sont pour leur frais. Ce qui devait arriver arriva. Encore heureux que la bretelle Ambodihady-Ankazomanga sur le Boulevard de l’Europe ne soit pas fermée. La nouvelle route reliant Tsarasaotra Alarobia-Ivato est fermée pour au moins un an. Ces infrastructures inachevées mais inaugurées à grande pompe sont encore inaptes à être utilisées. Ce qui est tout à fait logique. Il a déjà été annoncé que les travaux reprendront après le Sommet. Mais les Chinois déclarent qu’il faut attendre la fin de la saison de pluie et que cette portion de route ne serait praticable qu’au mois d’octobre 2017 au plus tôt. A condition que les travaux reprennent évidemment. Mais entretemps, la route risque fort aussi de se dégrader.

Ces infrastructures dont même le ministre d’Etat chargé des projets présidentiels, de l’aménagement et de l’équipement Narson Rafidimanana, déclare ne connaître ni le montant, ni les conditions, ni quoi que ce soit ne profiteront même pas aux Malgaches. Des milliards d’ariary dépensés pour une utilisation d’une semaine ! Des dettes abyssales pour plusieurs générations pour une utilisation d’une semaine. Sans oublier que les travaux risqueront de ne pas reprendre ou seront bâclés comme les autres.