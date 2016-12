Falihery Ramakavelo met en garde

Gouvernance

Financement de 10,2 milliards de dollars

Falihery Ramakavelo intervient souvent dans les médias en tant qu’analyste politico-économique. Il met ici en garde la nation, en particulier les dirigeants et les organes de contrôles mais aussi la société civile, contre les dangers que représentent les financements de quelque 10 milliards de dollars annoncés comme récolte de la Conférence des bailleurs et investisseurs pour Madagascar. Fils du général en retraite, Désiré Philippe Ramakavelo, Falihery Ramakavelo est ancien officier de l’Armée, ancien cadre de société maritime ; et actuellement il est le directeur général de l’école Vatel Madagascar.

Indépendamment de ses activités, il est souvent interrogé par les journalistes de l’audiovisuelle et de radio privée sur les événements qui se produisent dans le pays et sur l’actualité nationale et internationale. De son point de vue, il y a deux grandes menaces auxquelles il faut faire face et devant lesquelles il demande la plus grande vigilance : l’accroissement de la corruption de haut vol car le portefeuille est assez important d’une part et d’autre part avec le flux escompté d’investisseurs étrangers, la domination économique étrangère.

Au vu de la corruption accrue et de la faiblesse avouée du Bianco, l’économiste Falihery Ramakavelo ne cache pas son scepticisme si jamais la gestion de ce portefeuille ne revient pas à des hommes compétents, intègres, honnêtes et qui ne pensent qu’à l’intérêt général. En fait, c’est le défi qu’il faut que l’organe de contrôle annoncé par le président de la République, devra tenir et relever avec succès.

L’autre danger remarque Falihery Ramakavelo, est le flou qui entoure les conditions et contrepartie de ces financements et dons. En effet, les craintes de l’opinion de beaucoup d’observateurs ne sont pas sans fondement car les puissances occidentales véhiculent et encouragent depuis quelques années, des réformes sociétales qui vont à l’encontre des mentalités et mœurs des populations de Madagascar. Falihery Ramakavelo cite entre autres, le mariage pour tous et le GPA ou l’usage de la mère porteuse.

Mais tout cela n’empêche que les fonds obtenus lors de la Conférence des bailleurs et investisseurs présentent des opportunités d’ouverture et d’expansion de plusieurs secteurs d’activités d’après Falihery Ramakavelo interrogé par des journalistes de radio privée ce 7 décembre 2016.

Recueilli par Bill