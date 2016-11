Explosion sur les chantiers de l’hôtel A&C Ivato

Divers

Hier soir vers 19h, un engin explosif a été lancé à l’annexe de l’hôtel A & C Ivato, prévu pour recevoir les délégations pour le Sommet de la Francophonie. L’explosion a fait des blessés, dont deux ouvriers, le premier touché sur le bras et l’autre frappé d’éclats sur le dos. L’enquête est en cours selon la police judiciaire mais selon les sources, il s’agirait d’une bombe artisanale.

Cet établissement fait l’objet d’une rénovation et construction pour l’extension de l’hôtel A&C, pour le Sommet de la Francophonie. Il appartient à Claudine Razaimamonjy, conseillère du Président de la république. L’explosion a eu lieu au moment où la propriétaire des lieux, a effectué une visite sur les chantiers. Le fait que la personne ait voulu cibler cette propriétaire reste une hypothèse. Attirer l’attention, cibler la personne, nuire à l’image, acte terrorisme…chaque point est cité par les proches du régime.

Les éléments des forces de l’ordre se sont mobilisés sur place, notamment, la Gendarmerie Nationale, l’Etat Major Mixte Opérationnel de la Province d’Antananarivo ou le Corps de la Protection Civile. Des recherches superficielles, ont commencé sur les lieux et aux alentours du chantier mais sans résultats concrets. La sécurité va être renforcé sur les lieux durant les prochains jours, selon l’ordre reçu par les forces de l’ordre, pour la protection des lieux et des délégations qui vont venir. Plus précisément, nous en sommes à une vingtaine de jours du Sommet de la XVIème, qui se tiendra à Antananarivo, du 21 au 27 novembre 2016.