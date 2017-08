Explosion d’une cuve de la centrale thermique d’Ambohimanambola

Société

Jirama

Une forte explosion a eu lieu le 30 août 2017 vers 10h30 du côté d’Ambohimanambola et une fumée noire a été aperçue depuis la capitale et ses environs. Une cuve de la centrale thermique de la Jirama d’une capacité de 750 m3 contenat du fuel lourd a pris feu et a causé la mort de deux (2) personnes et blessé gravement trois (3) autres. les sapeurs pompiers de Tsaralalàna, aidé par des pompiers des différentes sociétés de la capitale sont venus à la rescousse de la Jirama pour venir à bout à l’incendie et surtout pour éviter que le feu ne se propage sur les autres citernes de fuel, il y en a 4 en tout sur le site. D’après les informations, les pompiers de Tsaralalàna qui sont arrivés les premiers sur les lieux n’ont pas réussi à maitriser le feu parce qu’ils n’utilisent que l’eau pour combattre le feu ; et il a fallu attendre ceux de l’Adema-Asecna qui disposent des mousses pour éteindre les feux.

La cuve en question qui a pris feu est gérée par la société turque Aksaf Power d’après les explications des différents responsables sur place et vient tout juste d’entrer en action il y a 3 mois. Pour le moment, aucune explication exacte sur l’origine de l’accident. Les pompiers notent qu’il y avait des matériels de soudure à côté du cuve de fuel mais aucune affirmation de la part des autres responsables pour le moment. La police nationale informe que des enquêtes seront menées pour savoir l’origine de l’accident et les responsabilités des uns et des autres.

Le directeur général de la Jirama et les différentes autorités se sont empressés de rassurer les habitants de la capitale et de ses environs que cet accident n’aurait aucun impact sur la fourniture d’électricité.

Cet accident remet en question la sécurité de ce genre de site. Heureusement que la délocalisation du dépôt d’hydrocarbures d’Alarobia et de Soanierana a été décidée dernièrement par l’Etat mais on attend encore sa concrétisation. Espérons qu’on n’attendra pas un éventuel accident pour prendre les décisions qui s’imposent pour les autres sites à risque.