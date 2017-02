Explications tardives du gouvernement

Politique

Hausse des prix et gouvernance

Il a fallu attendre que les foyers de tension pouvant normalement conduire à l’explosion sociale s’amoncellent ou atteignent un pic dangereux pour que le gouvernement se réunisse et se penche sur le problème de carburants. La dernière hausse des prix des produits pétroliers à la pompe -de l’ordre de 120 ariary pour le gazole et de 160 ariary pour l’essence sans plomb, a provoqué une avalanche de hausses à laquelle les automobilistes, les usagers des transports publics, les transporteurs de marchandises, les commerçants, bref les agents économiques et les ménages sont confrontés malgré tout car tous les produits de première nécessité ont suivi la hausse. Le gouvernement n’était-il pas en mesure de prévenir cette hausse des prix à la pompe et ses conséquences, d’autant que les coopératives de transports urbains ont depuis plusieurs semaines menacé d’augmenter le tarif des taxibe car les compensations financières promises ne leur sont pas intégralement parvenues.

Le gouvernement constate, alors que c’était prévisible

Quoi qu’il en soit, c’est lorsque des taxibe de l’Union des coopératives de transports urbains (UCTU) ont appliqué le nouveau tarif de 500 ariary que le gouvernement prenne la décision de débloquer les compensations ou du moins une partie aux coopératives de transports urbains. Un conseil de gouvernement spécial s’est tenu ce 1er février et dit ceci : « Ce matin du 1er février 2017, 14 coopératives, sur les 62 que compte l’UCTU ont décidé de fixer à 500 Ar le prix d’un ticket de transport urbain dans la Capitale. De même, l’OMH (Office Malgache d’Hydrocarbures) a fixé une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe, de 120 Ar pour le gasoil et de 160 Ar pour le sans-plomb. Le prix des Produits de Première Nécessité, notamment le riz a fait l’objet aussi d’une inflation : passant de 1350 Ar le kilo à 2000 Ar.

Des solutions ? ou pour mener l’opinion en bateau ?

Face à cette situation qui pénalise la population, le Gouvernement déclare dans son communiqué qu’il a tout d’abord, ordonné le déblocage des arriérés de subventions liées aux mesures de compensation en vigueur pour éviter la hausse des prix du transport, en accord avec les transporteurs depuis octobre 2016. Or dans la logique des activités commerciales, et habituellement, une baisse des tarifs ou des prix est très rare. De plus d’après le président de l’UCTU, ce pourcentage de 10% des transporteurs qui ont appliqué le nouveau tarif a atteint vers le milieu de l’après-midi les 45%. Pour dire que la hausse du ticket de taxibe est irréversible.

Par ailleurs, la loi sur le secteur pétrolier aval stipule que les prix et les marges dans la chaine d’approvisionnement sont librement déterminés par les opérateurs suivant le principe de l’offre et de la demande. Ainsi, l’Office Malgaches des Hydrocarbures (OMH) et les pétroliers s’accordent tous les mois sur les prix maxima affichés à la pompe.

Durant le conseil du Gouvernement spécial, il a été notamment question de trouver une solution qui tend à préserver l’intérêt général. D’autant que le cours officiel du baril a tendance à se stabiliser ces derniers mois sur le marché mondial autour de 52 et 53 USD. De plus amples précisions seront apportées par les conclusions, très attendues, d’un audit de la structure de prix du carburant commandée par le Gouvernement, avec l’appui de la Banque Mondiale.

En tout cas, la fixation des prix des produits pétroliers à la pompe est régie à notre connaissance par des textes qui expliquent la formation et la structure des prix que nous vous présentons en fichier attaché. A noter que les taxes et redevances représentent environ le prix de référence des produits défini de commun accord par les entités concernées dans cette formation des prix.