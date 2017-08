Exhibition macabre

Médias

Les évènements « macabres » de ces derniers jours ont relancé le débat sur l’éthique et déontologie de la presse et des réseaux sociaux par la même occasion, en matière de publication des photos « traumatisantes et terrorisantes ». Le ministère de la Communication a rappelé à l’ordre les organes de presse pour la publication des photos traumatisantes, d’autant plus qu’elles sont mises à la Une. L’observatoire de médias et de communication à Madagascar Ilontsera quant à lui a maintes fois rappelé les journalistes et les médias à se rendre compte de leurs responsabilités devant l’opinion en publiant des photos ou des images chocs « terrorisants » comme le qualifiait le ministère de tutelle mais aussi avec les articles virulents. Des citoyens notamment les adeptes des réseaux sociaux utilisateurs de Facebook ont lancé les débats sur ce sujet.

A l’origine du rappel à l’ordre, la publication de photos d’une femme victime d’homicide et dont le corps était mutilé par les bandits. L’image est horrible à voir et en plus il a été partagé sur Facebook après. La publication de la photo du feu Mamy Rakotoarivelo sur son lit de mort a également choqué plus d’un. D’autant qu’on connaît la polémique sur les circonstances de son décès. Ceci est d’autant plus choquant dans la mesure où il est sûr que ce sont des personnes qui sont venues pour présenter les condoléances à la famille qui ont pris la photo et partagé sur les réseaux sociaux. C’est le comble de l’indécence. Il y en a aussi qui ont publié sur les réseaux sociaux les photos des corps calcinés des victimes de l’accident d’autocar d’Ankazobe.

Les journaux adeptes des photos chocs ne s’avouent pas « coupables » par rapport à leurs publications. Ce sont leurs fonds de commerce mais qu’en est-il du respect de la déontologie du journalisme ?