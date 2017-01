Ethiopian Airlines desservira Antananarivo

Economie

Tranport aérien

Ethiopian Airlines lancera prochainement une nouvelle liaison entre Addis Abeba et Antananarivo, sa première vers Madagascar. A partir du 28 mars 2017, cette ligne sera opérée à raison de trois fréquences par semaine en Boeing 737-800 pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires et 138 en économie, selon un communiqué publié par la compagnie nationale éthiopienne.

Les départs sont programmés mardi, jeudi et samedi à 9h40 pour arriver à 14h30, les vols retour quittant Madagascar à 15h20 pour atterrir à 20h10 à l’aéroport Addis-Abeba Bole.

La compagnie sera sans concurrence sur cette route, qui vient s’ajouter à celles qu’elle a déjà lancées vers Moroni en novembre et celles annoncées pour 2017 vers Victoria Falls, Singapour et Jakarta.

Pour rappel, la compagnie de Star Alliance est l’une des trois en lice pour l’entrée au capital d’Air Madagascar, aux côtés d’Air Austral et Air Mauritius. La compagnie nationale malgache précisait fin décembre que le processus de sélection sera guidé principalement par « le principe du maintien de l’Etat comme actionnaire majoritaire dans le capital social d’Air Madagascar ainsi que la compatibilité des orientations proposées par le partenaire potentiel avec la vision stratégique de la compagnie ». Seront également évalués les dispositifs qui seront mis en place « pour permettre à la compagnie de se repositionner sur le marché, mais aussi pour assurer sa croissance de façon pérenne pour le futur afin qu’Air Madagascar retrouve sa place et son prestige antérieurs dans un environnement bénéfique à l’ensemble du groupe Air Madagascar et son personnel ».