Entre autres par la TVA

Economie

Les industries, handicapées

Le ministre de l’Industrie et de la promotion du secteur privé, Chabani Nourdine, multiplie les visites des unités industrielles de Madagascar pour voir le vécu quotidien et les problèmes de ces piliers de la création d’emplois et en même temps encourager leurs dirigeants/propriétaires dans leurs activités. Ce 10 novembre, il a été à la SOMACOU (Société malgache de couverture), un des fleurons de l’industrie textile malgache depuis l’indépendance mais qui a connu des difficultés par la suite pour de multiples raisons. Le ministre Chabani Nourdine a alors appris les problèmes auxquels sont confrontées les industries malgaches qui ravitaillent les entreprises en zone franche et qui freinent leur développement. Il y a certes les importations « illicites » mais surtout la TVA dans le cas de la SOMACOU. Les ventes auprès des industries textiles (ou non) en zone franche sont imposées de TVA de 20%, alors même que ces unités en zone franche peuvent en importer sans TVA. La SOMACOU approvisionne quelques entreprises textiles en zone franche et se trouve ainsi handicapée par rapport à cette situation. En d’autres termes, il y a distorsion dans le système d’imposition et qui n’encourage pas la promotion du secteur privé national.

Le ministre Chabani Nourdine déclare que son ministère est prêt à aider les industries nationales. Il a avoué que la résolution des problèmes peut prendre un certain temps car ce sont des problèmes transversaux qui impliquent plusieurs ministères.

La SOMACOU n’est pas la seule à subir la concurrence déloyale et les importations sauvages pour reprendre les termes des dirigeants de la Savonnerie tropicale. La production de couverture de la SOMACOU est passée de 1.500.000 pièces à 300.000 aujourd’hui. Malgré les difficultés, l’entreprise a diversifié sa production et s’est lancé dans la production de linges de maison, de tissus d’ameublement et d’habillement.