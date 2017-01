Enième promesse des autorités sur les problèmes de délestage

Société

Jirama

La promesse n’engage que ceux qui y croient, cet adage semble être le slogan de la Jirama et des autorités en général. Pour la énième fois, la Jirama par le biais de Hery Bruno Nomemjanahary, directeur général adjoint, chargé de la branche électricité, annonce « la fin du délestage » à partir de 12 janvier. Ceci en raison « de l’accord passé entre les autorités, les groupes pétroliers et la JIRAMA et sur initiative de la présidence de la République qui a organisé, lundi après-midi et pendant trois jours une réunion sur la question. Mais curieusement, tandis que le Dga annonce la fin du délestage, le programme de délestage tournant est également communiqué au public. Et évidemment, le délestage tournant a bel et bien eu ce 12 janvier et pendant au moins une heure dans la soirée.

Rappelons qu’au mois de décembre, l’annonce de la fin de délestage vient du Premier ministre qui a affirmé avoir donné l’ordre dans ce sens. Mais apparemment, « son ordre » n’a pas eu grande valeur à côté des grands problèmes de la Jirama. Avant le Chef du gouvernement, tout le monde s’est cassé les dents sur ce problème. Le président de la République Hery Rajaonarimampianina est le premier qui en a fait son cheval de bataille pendant la campagne électorale avec les fameux chiffre 3 « trois mois pour venir à bout du délestage ». Trois ans après, il s’est intensifié. Il a remis sa promesse à l’ordre du jour lors de l’inauguration des machines d’Antanandrano mais on est toujours là et ainsi de suite. De toute façon, personne ne croit plus à la fin du délestage sous régime HVM sans oublier qu’aucun haut dirigeant que ce soit de la Jirama ou des autres entités concernées n’a été inquiété alors que des grandes magouilles et mauvaises gouvernances sont décriées maintes fois. Notons que les fameux audits exigés pour la Jirama pour comprendre cette catastrophe n’ont jamais été rendu public, tout comme les contrats liant la Jirama et ses fournisseurs sont classés secret défense jusqu’ici.