En soutien au PND

Finances

Coopération BAD - Madagascar

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina est en visite officielle dans la capitale malgache depuis hier 31 août. Actuellement, le portefeuille actif du Groupe de la BAD à Madagascar comprend 10 opérations, pour un montant d’engagement de 250 millions de dollars américains. Mais la BAD entend intensifier sa coopération avec Madagascar. Elle veut concentrer son intervention sur la mise en œuvre des priorités suivantes : Energie, Agriculture, Industrialisation, Intégration régionale, et Amélioration de la qualité de vie des populations avec un investissement, au cours des trois et quatre prochaines années, de plus de 600 millions de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) du pays.

L’appui portera notamment sur l’exploitation de l’immense potentiel d’hydroélectricité estimé à 7800 MW, ainsi que des autres sources d’énergie renouvelables, le solaire et l’éolien. Concernant l’agriculture, le Groupe de la BAD soutiendra les efforts de Madagascar dans la mise en œuvre de son agenda pour la transformation de l’agriculture.

Le président de la BAD a été reçu par le président de la République Hery Rajaonarimampianina, par le Premier ministre par intérim, Narison Rafidimanana, et prévoit une série de rencontres avec d’autres ministres, dont le ministre des Finances et du Budget, François Rakotoarimanana. Des échanges techniques avec des représentants des secteurs bancaire et privé et des organisations nationales et internationales figurent dans son agenda.

Dr Akinwumi Adesina et sa délégation se rendront à Antanandava pour une visite du projet de réhabilitation du périmètre de Bas Mangoky financé par la Banque, et dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire des populations rurales de la Région du Sud-Ouest du pays.

Jusqu’ici la BAD a contribué au développement de Madagascar à hauteur de 1,8 milliard de dollars américains dans les secteurs suivants : routes, agriculture, mines, énergie, eau potable, santé, éducation et gouvernance. Par ailleurs, au cours des deux dernières années, la Banque a apporté 200 millions de dollars américains au pays pour le financement de l’agriculture et de la gouvernance en vue de soutenir la reprise économique. Aujourd’hui, le portefeuille actif du Groupe de la BAD à Madagascar comprend 10 opérations, pour un montant d’engagement de 250 millions de dollars américains.