En photos à Iavoloha

Présentation de vœux

La cérémonie de présentation de voeux s’est déroulé sans encombres au palais d’Etat d’Iavoloha ce 6 janvier 2017 en présence de tous les chefs d’institution, de tous les chefs d’église du FFKM et des représentations diplomatiques travaillant dans l’île. Le président Hery Rajaonarimampianina a une fois de plus noté dans son discours la reconnaissance et l’appui de la communauté internationale. Il a insisté sur la politique énergétique qu’il conduit et a promis du travail par la promotion de zones économiques spéciales dans de nombreuses régions du pays. A noter que parallèlement au festin d’Iavoloha, s’est tenu sur la place de l’Indépendance à Antaninarenina, une manifestation silencieuse de Wake Up Madagascar pour l’arrêt de telles dépenses faramineuses alors que plus d’un million d’individus souffrent de famine chronique dans le sud.