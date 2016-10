En ordre dispersé et incohérent

Société

Prévention des catastrophes

Les habitants des bas quartiers de la capitale sont depuis quelques jours sollicités par des actions qu’ils apprécient mais qui les interpellent à la fois. Des réfections des passerelles par des associations par-ci, des dotations sélectives de camions bennes pour l’enlèvement des ordures par-là ; toutes des initiatives et des motivations qui ne sont pas empreintes que d’esprit d’œuvre de bienfaisance et encore moins de redevabilité. Ailleurs, du côté de Besarety jusqu’au marais Masay, apprend-on du ministère de la Population, qu’il procède à une opération d’assainissement des canaux d’évacuation des eaux. Tout récemment, les habitants d’Antohomadinika III G Hangar et Atsimo entre autres, se sont plaints de l’insalubrité de leurs milieux de vie. Des canaux ensablés qui sont remplis d’ordures et qui dégagent des odeurs insupportables. Ils attendent avec impatience les Ongs internationales pour leur venir au secours avec leur méthode « vivre contre travail ».

Pendant ce temps, les remblais et les constructions d’infrastructures et d’immeubles se poursuivent pour réduire, voire anéantir les bassins de décantation, de rétention ou les réceptacles des eaux de ruissellement et des eaux de pluies qui dévalent les collines et inondent les zones basses, en particulier les habitations précaires d’une partie importante de la population de la capitale. Les Travaux Publics s’emploient ces derniers jours avec le ministère de la Population à refaire les rues tandis que la Commune urbaine d’Antananarivo remet sur les rails les services des Pompiers, dont celui d’Anosivavaka Ambohimanarina. En prévention des inondations, et incendies très fréquents ces derniers temps.

Toujours est-il qu’il n’y a pas synergie et cohérence dans toutes ces entreprises qui donnent l’apparence d’opérations ponctuelles sans véritable ligne directrice. Cela n’empêche que les populations ciblées par ces opérations apprécient. A l’exemple de l’opération de Haute Intensité de Main d’Oeuvre (HIMO) destinée aux bas quartiers de la Capitale, et conduite par Onitiana Realy, ministre de la Population, à Mahavoky Besarety ce matin du 28 octobre 2017. C’est la première étape d’un chantier d’envergure qui verra la participation de 300 personnes, rémunérées à hauteur de 3000 Ariary par jour, pendant 3 jours. Enlèvement des ordures, du sable, construction de digues de protection (à l’aide de sacs remplis de sable) et autres entretien du canal seront mis en oeuvre depuis Avaradoha jusqu’au marais Masay sur l’ensemble de l’opération. La ministre Onitiana Realy a expliqué aux habitants de Besarety, les principaux motifs de ce nouveau chantier : « Il s’agit d’apporter un peu de liquidité aux ménages les plus défavorisés à la veille du 1er Novembre, mais aussi et surtout, c’est une manière pour nous tous, de se prémunir des dégâts des inondations. Rappelons que le samedi 15 octobre dernier, trois heures seulement de violent orage accompagné de grêles, ont suffi à entraîner de vastes inondations, notamment à Besarety. Avant que la saison des pluies ne s’installe durablement en cette fin d’année, il importe de libérer les canaux et les systèmes d’évacuation. D’autant qu’avec l’arrivée du phénomène La Nina qui risque d’entraîner des inondations de grande ampleur, le principe de prévention et de précaution est de mise. Les Asa tanà-maro sont inscrites parmi les actions sociales mises en oeuvre par le MPPSPF ».