Electrification à Ambatondrazaka et Amparafaravola

Energie

« Jiro Kanto »

Le projet « Jiro Kanto » a été annoncé lors du dernier conseil des ministres par le ministre par intérim de l’Énergie et des hydrocarbures, Herilanto Raveloarison. Le projet vise à électrifier 15 Communes rurales dans les Districts d’Amabatondrazaka et d’Amparafaravola, soit au profit de 177 000 habitants. Deux centrales hydroélectriques seront exploitées sur le site de Maheriara et le site d’Androkabe.

Le projet approvisionnera également en électricité les localités d’Amparafaravola, Tanambe et Imerimandroso qui sont alimentés par la JIRAMA et BETC ( Bureau d’Etude et des Travaux de Construction). Il entre dans le cadre de la Nouvelle Politique de l’Energie par l’utilisation de l’énergie renouvelable et l’électrification du milieu rural. Financé par l’Union Européenne, le coût du budget pour le projet est estimé à 5 343 015 euro ; BETC qui est le concessionnaire de l’appui au projet et l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale y contribueront également.

« Jiro Kanto » sera officiellement lancé lors de la journée mondiale de l’énergie, le 22 octobre 2016, qui se tiendra à Ambatondrazaka, avec « l’électrification rurale au service du développement rural ».