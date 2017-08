Election très surveillée

Commerce

CCIA

L’organisation d’une élection n’est jamais chose aisée, encore plus lorsque ces élections représentent un enjeu plus ou moins considérable. Selon certaines informations, le comité Ad hoc chargé de la préparation et d’organisation de l’élection des membres titulaires de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) rencontrerait quelques difficultés. Notamment dans le traitement des fiches électorales et le processus de validation des dossiers pour cette élection. Un problème qui a engendré le report de cette élection initialement prévue le 04 septembre prochain. Cela crée même la suspicion chez certaines personnalités et acteurs du secteur privé dans la Capitale.

Selon Rivo Rakotondrasanjy, Directeur de campagne du Fivmpama (Fivondronan’ny mpandraharaha malagasy ou Groupement du Patronat malgache) pour cette élection, il n’en serait rien. Car avec les quelques 90 000 votants dans la région Analamanga, le comité Ad hoc essaye actuellement de remplir sa mission comme il se doit. Ce dernier de souligner que « rien n’est insurmontable et si des problèmes se présentent, la discussion est toujours la meilleure voie pour trouver des solutions. ». Pour rappel, cette élection mettra un terme au dernier mandat 2008-2012 et qui pourtant s’est étiré jusqu’en 2017. La CCIA est dirigée par des Chefs d’entreprises élus, pour 4 ans de mandat, par l’ensemble des entreprises de sa circonscription.

Ainsi, la dernière élection au sein de la CCIA date de l’époque de Marc Ravalomanana. Le fait est que cette élection présente un enjeu considérable, notamment si l’on considère le patrimoine de la CCIA, immobilier entre autres. Conforté par le fait que l’entreprise Magro avait à l’époque disposé des terrains de la CCIA, durant même le mandat sous le régime Ravalomanana. Selon toujours les explications de Rivo Rakotondrasanjy, les terrains de la CCIA sont accordés via des baux ce qu’il y a de plus légal. Toujours est il que le but de cette élection est d’instaurer une structure qui servira les intérêts du secteur privé et non de la politique.