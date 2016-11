Elaboration d’un plan stratégique pour la lutte contre le paludisme

Santé

Santé publique

En 2015, le paludisme a fait partie des trois premières causes de décès dans toutes les catégories d’âge et des 6 premières causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans à Madagascar.

Face à cette situation, les actions contre cette maladie sont renforcées par l’élaboration du plan stratégique pour la lutte contre le paludisme. Une discussion autour du thème s’est tenue du 22 novembre au 25 novembre 2016, à la Direction de Lutte contre le Paludisme à Androhibe. Ce plan stratégique est programmé à partir de 2018 jusqu’à l’année 2022.

Selon les données sanitaires, il y a eu une baisse de taux de morbidité, à travers la lutte contre le paludisme. Concrètement, le taux de morbidité est passé de 10,10% en 2015 contre 18,8% en 2003.

Les participants lors de cette conférence ont ainsi insisté sur les actions devant accélérer la pré-élimination du paludisme à Madagascar. Des représentants du ministère de la Santé publique, de la direction de lutte contre le paludisme, des experts nationaux et internationaux ainsi que des partenaires techniques et financiers ou PTF de Madagascar ont contribué à la discussion.

C’est durant cet évènement que le Centre de Formation et de l’Insectarium de la Direction de Lutte contre le Paludisme a également été inauguré.